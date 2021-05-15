Барановская высказалась об откровениях Аршавина по поводу ее личной жизни

В недавнем интервью 39-летний футболист заявил о том, что после отношений с ним «трудно найти кого-то получше», имев в виду то, что его бывшая супруга и мать троих совместных детей Юлия Барановская так и не устроила личную жизнь. Слова Аршавина задели телеведущую и она не смогла оставить их без комментария. «Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и фантазия, что я одинока?» – высказалась звезда Первого канала.

Футболист также намекнул, что его женщины не против попиариться на расставаниях с ним. «Почему моя личная жизнь заканчивается скандалами? Думаю, есть причины. Получился хороший старт для карьеры, была возможность - ее использовали», – отмечает Аршавин.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили в гражданском браке 9 лет, у пары родились трое детей: дочь Яна и двое сыновей – Артем и Арсений. Влюбленные расстались в 2013 году с большим скандалом из-за измены футболиста с Алисой Казьминой.

Как признался Аршавин, расставание с ведущей совсем его не расстроило, а наоборот, жизнь тогда только начинала налаживаться. «Я не был в подавленном состоянии в 2012 году, как говорит Юлия Барановская. Те полгода - это очень крутое время со всех точек зрения. В тот момент я с Юлей расходился или понимал, что разойдусь», – отметил спортсмен.

В том году у Аршавина и завязались отношения с будущей супругой, моделью и журналисткой Алисой Казьминой, с которой до этого они познакомились много лет назад на вечеринке. Футболист говорил, что никогда не влюблялся ни в кого так, как в Алису. В 2016 году влюбленные связали себя узами брака, но в 2019 также со скандалом расстались. После тяжелого разрыва Алиса до сих пор не может прийти в себя. У супругов подрастает дочь Есения.