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Счастье рядом: нумеролог предсказал Юлии Барановской свадьбу в 2022 году
Вчера, 15 декабря, прошло масштабное мероприятие, а именно 13-я церемония вручения премии Brand Awards 2021. Данные награды по обычаю вручаются выдающимся знаменитостям, чтобы отметить их заслуги за прошедший год. В этом году ведущей мероприятия стала Юлия Барановская, которая в одиночку воспитывает троих детей. Вероятно, это ненадолго, поскольку присутствующий на торжестве нумеролог уверил телеведущую, что скоро она обретет счастье.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: пресс-служба
Компанию Барановской составил журналист Константин Тарасюк, передает Teleprogramma.pro.
Для появления на публике выбор Юлии пал на эффектное облегающее черное платье без бретелей. Наряд притягивает внимание благодаря экстравагантному разрезу на ноге и открытым плечам с глубоким декольте. Акцент ведущая сделала на талии, разбавив темный наряд серебристым поясом со сборкой, напоминающим морскую пену.
Перед фотографами Барановская позировала не одна, а в компании своего соведущего. Он предпочел шоколадный костюм с водолазкой на несколько оттенков темнее, а завершил образ очками с соответствующего цвета оправой.
Фото: Globallook