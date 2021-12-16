Счастье рядом: нумеролог предсказал Юлии Барановской свадьбу в 2022 году

Компанию Барановской составил журналист Константин Тарасюк, передает Teleprogramma.pro.

Для появления на публике выбор Юлии пал на эффектное облегающее черное платье без бретелей. Наряд притягивает внимание благодаря экстравагантному разрезу на ноге и открытым плечам с глубоким декольте. Акцент ведущая сделала на талии, разбавив темный наряд серебристым поясом со сборкой, напоминающим морскую пену.

Перед фотографами Барановская позировала не одна, а в компании своего соведущего. Он предпочел шоколадный костюм с водолазкой на несколько оттенков темнее, а завершил образ очками с соответствующего цвета оправой.