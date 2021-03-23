Юлия Барановская тайно перенесла операцию

Алиса начала сильно болеть после развода с бывшим капитаном сборной России по футболу. По словам Казьминой, ее могла сглазить мать Андрея. Она напомнила, что у Барановской после развода с Аршавиным тоже были проблемы со здоровьем.

При этом именно журналистка стала причиной разлада брака Юлии и Андрея. Первые полгода отношений с Алисой все складывалось идеально, «он был холеный». Со временем отношение Аршавина ко второй супруге изменилось: он стал холоден. Это случилось, когда он начал играть в Казахстане. В итоге футболист ушел и от второй жены, отправив ей короткое SMS: «Я ухожу от тебя... Я больше не приду».

Во время «Прямого эфира» с Андреем Малаховым девушка призналась, что всегда очень боялась гнева Аршавина.