Юлия Барановская тайно перенесла операцию
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Алиса начала сильно болеть после развода с бывшим капитаном сборной России по футболу. По словам Казьминой, ее могла сглазить мать Андрея. Она напомнила, что у Барановской после развода с Аршавиным тоже были проблемы со здоровьем.
При этом именно журналистка стала причиной разлада брака Юлии и Андрея. Первые полгода отношений с Алисой все складывалось идеально, «он был холеный». Со временем отношение Аршавина ко второй супруге изменилось: он стал холоден. Это случилось, когда он начал играть в Казахстане. В итоге футболист ушел и от второй жены, отправив ей короткое SMS: «Я ухожу от тебя... Я больше не приду».
Во время «Прямого эфира» с Андреем Малаховым девушка призналась, что всегда очень боялась гнева Аршавина.
Фото: instagram.com/malakhov007
«Я очень хорошо понимала, за что получала Юля. Так как я побои получать не хотела, то не спрашивала его ни о чем», — призналась она. Был случай, когда Алиса помогла Юлии. Аршавин выкрал паспорта детей, так как не хотел, чтобы они летели учиться в Лондон. «Юля тогда позвонила и сказала: "Алиса, помоги". У нас вообще все с ней похоже, вплоть до операции. У нее после рождения Арсения тоже была операция», — подчеркнула она.
По мнению Казьминой, в бедах двух бывших жен футболиста виновата его мать Татьяна, которая никогда их не любила. Алиса вспомнила, что до встречи с футболистом у нее не было проблем со здоровьем. «Когда я жила с первым мужем, не то что простудой не болела — чихнуть не могла. Кто-то два года хорошо обрабатывал меня. Кто-то очень обидчивый по жизни. Это бабушка моей Есени», — добавила она. Бывшая невестка призналась, что мать Аршавина двух мужей похоронила и по сей день живет одна.
Фото: Instagram/@malakhov007, Instagram/@baranovskaya_tv
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