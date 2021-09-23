Юлия Барановская рассказала, как врачи спасли жизнь ей и дочери

Для того, чтобы спасти жизнь и себе, и дочери, телеведущая провела на сохранении не один месяц: госпитализировали ее на 24-й неделе беременности, а роды произошли на 36-й. Все это время ей нельзя было вставать, даже переворачиваться с боку на бок медики разрешали всего несколько раз в день.

Но и на этом испытания не закончились. После родов, которые проходили при помощи кесарева сечения, начались серьезные осложнения: «Слава богу, в тот момент и я, и дочь получили всю необходимую помощь и донорскую кровь, благодаря чему остались живы. За это я не устану говорить «спасибо» не только своим докторам, но и всем донорам, которые выполняют очень важную миссию», — выразила эмоции Юлия Барановская.