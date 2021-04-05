Юлия Барановская повторила образ Нюши на премии «ЖАРА Music Awards»

На ковровой дорожке премии появилось много звезд, среди которых Полина Гагарина, Юлия Барановская, Ксения Собчак, Егор Крид, Катя Адушкина, Юлия Савичева, Моргенштерн, Даня Милохин, Джиган и другие, и продемонстрировали эффектные наряды.

Однако некоторые показались уже знакомыми — например, Юлия Барановская примерила образ, практически совпадающий с нарядом Нюши, в котором певица пришла на pre-party «ЖАРЫ».