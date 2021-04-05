Юлия Барановская повторила образ Нюши на премии «ЖАРА Music Awards»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На ковровой дорожке премии появилось много звезд, среди которых Полина Гагарина, Юлия Барановская, Ксения Собчак, Егор Крид, Катя Адушкина, Юлия Савичева, Моргенштерн, Даня Милохин, Джиган и другие, и продемонстрировали эффектные наряды.
Однако некоторые показались уже знакомыми — например, Юлия Барановская примерила образ, практически совпадающий с нарядом Нюши, в котором певица пришла на pre-party «ЖАРЫ».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Обе девушки примерили эффектное платье-пиджак и колготки в сеточку, украшенные стразами. Под колготки Нюша выбрала элегантные золотистые босоножки, а Барановская классические черные лодочки.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша предпочла образ в белом цвете, Барановская выбрала черное платье, также украшенное стразами. И Юлия, и Нюша предпочли собрать волосы, Нюша дополнила образ эффектными крупными сережками.
Награду в номинации «Прорыв года» забрал Моргенштерн, Artik & Asti — «Альбом года» и «Видео года», Анет Сай — «Саундтрек года», Максим Фадеев — «За вклад в искусство», Даня Милохин и Николай Басков — «Связь поколений», TSOY — «Вне времени». Даня Милохин забрал награду «Трендсеттер года», а Zivert — «Артист года», Jony — «Певец года». Премию за «Лучшее видео» получил дуэт #2Маши, а «Мужское видео» — Филипп Киркоров.
Фото: Екатерина Ширинкина
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