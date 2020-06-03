Юлия Барановская устроила битву модных образов в день своего рождения: «Я знаю свои слабые стороны»

«Я очень рада, что к этому дню рождения я подошла с полным пониманием того, что я не вру сама себе. Опыт последних нескольких месяцев особенно показал, что у меня нет иллюзий по поводу себя и своей жизни. Я все про себя знаю — все, что касается моей жизни, моей семьи, моего окружения. Знаю свои слабые стороны, свое отношение к тем или иным поступкам, и знаете, я поняла, что это круто - ты можешь быть честной сама с собой.

Поэтому сегодня у меня действительно классный день рождения! И отдельное спасибо всем вам, за то, что вы у меня есть», — написала именинница в микроблоге.

«Поздравляю. Вы крутая и настоящая!», «Смотришь и не знаешь, что более прекрасно. Очень красивые образы», «С днем рождения, Юлия! Оставайтесь всегда такой прекрасной, женственной. Исполнения желаний!», «Здоровья, верности, любви», — поздравили Юлию поклонники.

Известность пришла к Юлии Барановской после того, как распался ее союз с футболистом Андреем Аршавиным. Спортсмен бросил гражданскую жену, когда она ждала младшего сына, и ушел к другой женщине. Юлия тяжело переживала предательство, но потом собрала всю волю в кулак и начала строить свою карьеру. Сейчас она одна из самых востребованных телеведущих и ведущих крупных музыкальных фестивалей.