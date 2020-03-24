Юлия Барановская опубликовала фото со старшим сыном, который все больше похож на Андрея Аршавина

Юлия Барановская поделилась с подписчиками фотографией с сыном Артемом. 14-летний наследник телеведущей растет настоящим красавцем, что не забыли отметить в комментариях. Также поклонники Барановской заметили, что Артем становится все более похожим на отца Андрея Аршавина.

«Артём нам говорит: "Моем руки, но не паникуем". По-моему, мы в надежных руках», — подписала фото Юлия Барановская.