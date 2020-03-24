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Юлия Барановская опубликовала фото со старшим сыном, который все больше похож на Андрея Аршавина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Барановская

Фото: Instagram

Телеведущая и Артем Аршавин собрали комплименты от подписчиков.
Юлия Барановская с сыном Арсением

Юлия Барановская поделилась с подписчиками фотографией с сыном Артемом. 14-летний наследник телеведущей растет настоящим красавцем, что не забыли отметить в комментариях. Также поклонники Барановской заметили, что Артем становится все более похожим на отца Андрея Аршавина.

«Артём нам говорит: "Моем руки, но не паникуем". По-моему, мы в надежных руках», — подписала фото Юлия Барановская.

«Взгляд мужчины», «Красивые! Защитник что надо», «Какой красивый сын!», «Очень красивые у вас дети», «Сын — красавец», « Как на папу похож», «Ну очень красивое фото», — написали Юлии и Артему в комментариях.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин состояли в фактическом браке 9 лет. Футболист бросил мать своих троих детей и ушел от нее к журналисту Алисе Казьминой, но официальный брак с ней продлился чуть больше года. Долгое время Аршавин не общался с сыновьями и дочерью, но после разрыва отношений со второй женой он стал проводить время со старшими детьми.

Фото и видео: Instagram

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