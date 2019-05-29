Юлия Барановская, Екатерина Андреева, Андрей Малахов и другие на Public Talk «Лето с пользой»

В Buro TSUM прошел Public Talk с участием экспертов в области travel и адептов здорового образа жизни. Селебрити и блогеры поговорили о том, как провести лето не только с удовольствием, но и с пользой, как укрепить здоровье и улучшить фигуру, не отказывая себе в новых впечатлениях.