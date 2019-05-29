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Юлия Барановская, Екатерина Андреева, Андрей Малахов и другие на Public Talk «Лето с пользой»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Барановская

Фото: Пресс-служба
В Buro TSUM прошел Public Talk с участием экспертов в области travel и адептов здорового образа жизни. Селебрити и блогеры поговорили о том, как провести лето не только с удовольствием, но и с пользой, как укрепить здоровье и улучшить фигуру, не отказывая себе в новых впечатлениях.

В дискуссии приняли участие звездные спикеры: теле- и радиоведущая, автор книг и трижды мама Юлия Барановская, ресторанный критик, ЗОЖ- и фитнес-блогер Мария Лобанова, сертифицированный нутрициолог Анна Макарова и фуд-блогер и ведущая программы «Кухня Ванды» Ванда Обуханич.

Екатерина Андреева, Юлия Барановская, Екатерина Одинцова

Фото: Пресс-служба

Public Talk посетили: Андрей Малахов, Екатерина Андреева, Юлия Барановская, Лаура Джугелия, Анна Тихомирова, Екатерина Одинцова, Константин Андрикопулос, Полина Гренц, Ксения Суркова, Алена Чехова (в VILLAGI), Светлана Абрамова, Анна Макарова, Олеся Кожина-Бословяк, Милана Пич, Алиса Толкачева (в VILLAGI), Наталья Земцова, Ванда Обуханич, Мария Лобанова, Александра Киселева, Юлия Кудрявцева, Анна Вендер.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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