Юлия Барановская, Екатерина Андреева, Андрей Малахов и другие на Public Talk «Лето с пользой»

В дискуссии приняли участие звездные спикеры: теле- и радиоведущая, автор книг и трижды мама Юлия Барановская, ресторанный критик, ЗОЖ- и фитнес-блогер Мария Лобанова, сертифицированный нутрициолог Анна Макарова и фуд-блогер и ведущая программы «Кухня Ванды» Ванда Обуханич.
Фото: Пресс-служба
Public Talk посетили: Андрей Малахов, Екатерина Андреева, Юлия Барановская, Лаура Джугелия, Анна Тихомирова, Екатерина Одинцова, Константин Андрикопулос, Полина Гренц, Ксения Суркова, Алена Чехова (в VILLAGI), Светлана Абрамова, Анна Макарова, Олеся Кожина-Бословяк, Милана Пич, Алиса Толкачева (в VILLAGI), Наталья Земцова, Ванда Обуханич, Мария Лобанова, Александра Киселева, Юлия Кудрявцева, Анна Вендер.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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