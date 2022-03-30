Юлианна Караулова рассказала об отношениях с экс-возлюбленным: «Я крестная его детей»

Певица много лет состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Поклонники с нетерпением ждут, когда пара узаконит свои отношения. Тем более что предложение руки и сердца артистка уже получила почти пять лет назад. Весной прошлого года влюбленные стали родителями. Юлианна родила сына Александра. Фанаты были удивлены, что даже появление ребенка не подвигло звездную пару пожениться. Караулова поспешила успокоить народ.

«Мы расписаны. Не освещали масштабно сие действо, не выкладывали фотографии, долго не говорили. Свадьбы не было. Просто посидели с родителями в ресторане, а вечером я улетела на гастроли в Новосибирск», — объяснила исполнительница.