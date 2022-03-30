Юлианна Караулова рассказала об отношениях с экс-возлюбленным: «Я крестная его детей»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певица много лет состоит в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Поклонники с нетерпением ждут, когда пара узаконит свои отношения. Тем более что предложение руки и сердца артистка уже получила почти пять лет назад. Весной прошлого года влюбленные стали родителями. Юлианна родила сына Александра. Фанаты были удивлены, что даже появление ребенка не подвигло звездную пару пожениться. Караулова поспешила успокоить народ.
«Мы расписаны. Не освещали масштабно сие действо, не выкладывали фотографии, долго не говорили. Свадьбы не было. Просто посидели с родителями в ресторане, а вечером я улетела на гастроли в Новосибирск», — объяснила исполнительница.
Караулова часто говорит о том, что ее семейная жизнь складывается счастливо и спокойно. Ее супруг — очень понимающий человек, совсем не ревнует любимую и даже общается с ее бывшими. Об этом Юлианна рассказала в передаче «Скажи правду».
«Это правда. Только с некоторыми. Кстати, я крестная детей одного моего бывшего молодого человека. Поэтому у нас теплые семейные отношения», — заявила звезда.
Фото: Global Look Press