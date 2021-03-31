Юлианна Караулова призналась, что расстроилась, узнав пол ребенка

Певица Юлианна Караулова недавно креативно рассказала о своей беременности от саунд-продюсера Андрея Черного в новом клипе.

Юлианна не сообщила пол ребенка, однако заявила, что была расстроена.

«Сейчас начинаю замечать те вещи, на которые раньше не обращала внимания. Что касается работы, то теперь выступаю не так активно, как раньше, но у меня по-прежнему есть концерты. Когда внутри тебя зарождается новая жизнь — надо делать скидки своему организму. Сейчас мне нельзя заниматься спортом, но стараюсь не есть сладкое. Могу сказать, что уже поправилась на девять килограммов», — рассказала певица журналистам «СтарХита» на пресс-бранче «Русского Радио».

Кроме того, певица вместе с возлюбленным уже выбрали имя для будущего малыша, но пока не уверены, что оно ему подойдет.

«По поводу имени ребенка у меня есть варианты. Когда он родится, мы посмотрим, поймем, подойдет ли ему это имя или нет. Сейчас я знаю пол ребенка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол, поэтому когда все узнала, то немного расстроилась — наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно все так и есть», — отметила Караулова.