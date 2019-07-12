Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки

Юлианна Караулова решила поэкспериментировать с образами и спросить совета у подписчиков – какой ей идет больше. Певица примерила образ жгучей брюнетки и опубликовала фото в Instagram.
Фото: Instagram
«А как вам такая девочка? Мы называем ее #Роскошка. Она слегка сумасшедшая и немного отлетевшая)) Впрочем, скоро все узнаете сами))», - написала Юлианна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Кардинальные перемены во внешнем виде своей любимицы, которая всю жизнь была блондинкой, подписчики оценили. Большинству перемены понравились.
Первой, что Юлианна – огонь, написала ее подруга – певица Наталья Подольская.
«Ты че красивая такая»,
«Тебе очень идет темный цвет»,
«Редко пишу коменты, но тут просто роковая брюнетка, очень идет, совсем другое лицо», - похвалили поклонники.
Однако некоторые из них отметили, что Юлианна стала похожа на потомственную целительницу и светлые волосы ей все же лучше.
А как вам перемены в образе певицы, нравятся?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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