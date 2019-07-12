Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки

Кардинальные перемены во внешнем виде своей любимицы, которая всю жизнь была блондинкой, подписчики оценили. Большинству перемены понравились.

Первой, что Юлианна – огонь, написала ее подруга – певица Наталья Подольская.

«Ты че красивая такая»,

«Тебе очень идет темный цвет»,

«Редко пишу коменты, но тут просто роковая брюнетка, очень идет, совсем другое лицо», - похвалили поклонники.

Однако некоторые из них отметили, что Юлианна стала похожа на потомственную целительницу и светлые волосы ей все же лучше.

А как вам перемены в образе певицы, нравятся?