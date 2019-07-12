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Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селфи Юлианны Карауловой

Фото: Instagram
Поклонники перемены во внешнем виде певицы оценили.

Юлианна Караулова решила поэкспериментировать с образами и спросить совета у подписчиков – какой ей идет больше. Певица примерила образ жгучей брюнетки и опубликовала фото в Instagram.

Новый образ Юлианны

Фото: Instagram

«А как вам такая девочка? Мы называем ее #Роскошка. Она слегка сумасшедшая и немного отлетевшая)) Впрочем, скоро все узнаете сами))», - написала Юлианна (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Кардинальные перемены во внешнем виде своей любимицы, которая всю жизнь была блондинкой, подписчики оценили. Большинству перемены понравились.

Первой, что Юлианна – огонь, написала ее подруга – певица Наталья Подольская.

«Ты че красивая такая»,

«Тебе очень идет темный цвет»,

«Редко пишу коменты, но тут просто роковая брюнетка, очень идет, совсем другое лицо», - похвалили поклонники.

Однако некоторые из них отметили, что Юлианна стала похожа на потомственную целительницу и светлые волосы ей все же лучше.

А как вам перемены в образе певицы, нравятся?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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