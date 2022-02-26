Юлианна Караулова не может увидеться с 9-месячным сыном из-за болезни

В мае прошлого года в семье Юлианны и ее супруга Андрея Черного случилось чудо — певица родила первенца. Но сейчас артистка не может побыть рядом с ребенком из-за болезни. Несколько дней Караулова жалуется на сильную простуду, и находиться в другом помещении в изоляции от наследника. Певица отметила, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Мой организм к общему тревожному фону решил еще добавить болезнь. Второй день температурю и закашливаюсь. Тест отрицательный, но болею на всякий случай в отдельном помещении. К ребенку не подхожу – любуюсь издали», — написала певица на своей странице в Instagram.

Певица поблагодарила подписчиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Выпускница «Фабрики звезд» на фоне переживаний из-за разлуки с сыном призвала поклонников внимательнее относиться к своему здоровью. «Берегите себя и своих близких. Чаще обнимайте и говорите, что любите. Ведь в конечном итоге – это правда самое главное», — добавила Караулова.

Напомним, что экс-солистка 5sta Family Юлианна Караулова и саунд-продюсер Андрей Черный познакомились еще во время участия певицы в проекте «Фабрика звезд». В 2016 году возлюбленный артистки публично сделал ей предложение руки и сердца. В конце мая 2021 года у пары родился сын Александр.