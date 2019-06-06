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Юлианна Караулова, Карина Андоленко и другие звезды на парфюмерной вечеринке

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлианна Караулова

Фото: Пресс-служба
В среду, 5 июня, Novikov Group и Guerlain принимали гостей в 15/17 Bar & Grill на вечеринке Aqua Allegoria, посвященной запуску новых ароматов из одноименной коллекции парфюмов.

На вечере присутствовали Юлианна Караулова, Анна Цуканова-Котт, Алена Чехова, Евгений Папунаишвили, Карина Андоленко, Лина Дембикова и многие другие. Гости вечеринки смогли первыми послушать новинки Guerlain, а также продегустировать яркие коктейли, которые теперь будут представлены в барной карте ресторана в течение всего лета. Кроме того, шеф-повар позаботился об угощении в виде своих специальных блюд. За непринужденную атмосферу летнего вечера отвечали ведущая вечера Снежина Кулова и Dj Eva Vostroknutovа.

В коллекции Guerlain Aqua Allegoria пополнение – целых 3 новых парфюма: Coconut Fizz с нотками кокоса, Ginger Piccante – имбиря и Flora Cherrysia – цветов. Они переосмысляют простоту растительных аккордов – прозрачных, как вода – во всем их многообразии. В результате рождается восхитительная волна освежающих нюансов, нежных оттенков и хорошего настроения.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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