Юлианна Караулова, Ингрид Олеринская и другие на вечеринке по случаю открытия ресторана Fado

Первыми на сцену вышли группа Latino Jazz, а после за пульт встала DJ Dinara. Хедлайнером вечеринки стала певица Zventa Sventana – проект Тины Кузнецовой, который разбивает устаревшие стереотипы восприятия народной музыки, сплетая танцевальную электронику с фольклором, инди и нео-классикой. Новый альбом Zventa Sventana «Мужа дома нету» – дерзкий взгляд на аутентичные песни: шесть треков с пластинки основаны на архивных этнографических записях