Юлианна Караулова, Ингрид Олеринская и другие на вечеринке по случаю открытия ресторана Fado

На вечеринке по случаю открытия ресторана было больше 400 гостей, среди которых были Юлианна Караулова, Ингрид Олеринская, Ольга Ушакова, Дарья Михалкова, Дмитрий Логинов, Ольга Мягких и Андрей Перегудов (ВТБ), Урсула Ким, Милана Королева, Катя Добрякова, Константин и Ольга Андрикопулос и многие другие.
Фото: Zventa Sventana
Первыми на сцену вышли группа Latino Jazz, а после за пульт встала DJ Dinara. Хедлайнером вечеринки стала певица Zventa Sventana – проект Тины Кузнецовой, который разбивает устаревшие стереотипы восприятия народной музыки, сплетая танцевальную электронику с фольклором, инди и нео-классикой. Новый альбом Zventa Sventana «Мужа дома нету» – дерзкий взгляд на аутентичные песни: шесть треков с пластинки основаны на архивных этнографических записях
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба/Александр Мурашкин
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