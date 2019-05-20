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Юлианна Караулова, Ингрид Олеринская и другие на вечеринке по случаю открытия ресторана Fado

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлианна Караулова

Фото: Пресс-служба/Александр Мурашкин
На Трехгорной мануфактуре открылся новый мясной ресторан, который наверняка надолго закрепился на карте модной светской публики.

На вечеринке по случаю открытия ресторана было больше 400 гостей, среди которых были Юлианна Караулова, Ингрид Олеринская, Ольга Ушакова, Дарья Михалкова, Дмитрий Логинов, Ольга Мягких и Андрей Перегудов (ВТБ), Урсула Ким, Милана Королева, Катя Добрякова, Константин и Ольга Андрикопулос и многие другие.

Zventa Sventana

Фото: Zventa Sventana

Первыми на сцену вышли группа Latino Jazz, а после за пульт встала DJ Dinara. Хедлайнером вечеринки стала певица Zventa Sventana – проект Тины Кузнецовой, который разбивает устаревшие стереотипы восприятия народной музыки, сплетая танцевальную электронику с фольклором, инди и нео-классикой. Новый альбом Zventa Sventana «Мужа дома нету» – дерзкий взгляд на аутентичные песни: шесть треков с пластинки основаны на архивных этнографических записях

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба/Александр Мурашкин

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