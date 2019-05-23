Юлианна Караулова, Филипп Киркоров с детьми и другие звезды на российской премьере «Аладдина»

«Когда мне предложили исполнить песню «Волшебный мир», я сразу согласилась, ведь я люблю ее с детства! Помню, как обожала мультфильм «Алладин» и постоянно его пересматривала, когда он только появился. А уже когда выросла, я пела эту песню с однокурсником, будучи студенткой Гнесинки. У нас было задание спеть дуэтную песню, и мы, не долго думая, сошлись во мнении, что «A Whole New World» (именно так называется песня на английском) — один из самых величайших дуэтов в современной музыке в принципе и нам обязательно надо спеть именно эту композицию. Особенно приятно и гордо осознавать, что в этот раз я пою дуэтом с невероятно талантливым Зейном. Обожаю его голос и трепетное отношение к музыке. И еще мне очень понравилась аранжировка, которую он сделал — в ней чувствуется настоящая магия и сказка. Моей задачей было не спугнуть это невероятное ощущение. Надеюсь, у меня получилось», — рассказала Юлианна.

Новый художественный фильм Disney «Аладдин» Гая Ричи вдохновлен классическим анимационным приключением легендарной студии. Зрителей ждет увлекательное путешествие в Аграбу и встреча с любимыми героями: отважным Аладдином, воришкой Абу, неунывающим Джинном, гордой принцессой Жасмин, коварным Джафаром и злобным попугаем Яго. Восточные краски, сложнейшие трюки, яркие приключения и юмор, знакомый многим с детства – на экранах с 23 мая.