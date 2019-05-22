Юлианна Караулова, Жанна Мартиросян и другие оценили нежную свадебную коллекцию Анастасии Задориной

«Невесты — одни из наших любимых клиенток и мы особенно трепетно подходим к работе с ними, — говорит Анастасия Задорина. — Но если свадебные наряды — это уже, можно сказать, вековые традиции, то девичники, предсвадебные фотосессии стали устраивать относительно недавно и сейчас это очень актуально. Специально для невест и их подруг мы разработали коллекцию, которая получилась даже шире, чем мы изначально задумывали. В ней представлены шелковые комбинезоны разной длины, расшитые перьями страуса пеньюары из органзы и кейпы, атласные платья бельевого кроя и боди с кристаллами. Для этой коллекции мы также создали аксессуары и головные уборы — ободки с вуалью и широкополые шляпы с лентами — все для того, чтобы девушки чувствовали себя самыми красивыми и неповторимыми».