Юлианна Караулова, Жанна Мартиросян и другие оценили нежную свадебную коллекцию Анастасии Задориной

Свадьба – важное событие в жизни каждой девушки и здесь как никогда важно предусмотреть все детали, от поисков того самого платья до выбора кондитера. А девичник и фотосессия «Утро невесты» в компании подруг стали неотъемлемой частью предсвадебной подготовки. Гости, которые пришли в авторское пространство Shakirova Space, оказались в благоухающем сиреневом саду, где, как прекрасные нимфы, дефилировали модели в нарядах, будто сотканных из воздуха. В коллекцию BRIDE’S MORNING вошли пеньюары ручной работы, комбинезоны, платья-комбинации, боди, шляпы, аксессуары. Цветовая гамма выдержана в классических белых и нежных пастельных оттенках, таких как голубой, персиковый, розовый.
«Невесты — одни из наших любимых клиенток и мы особенно трепетно подходим к работе с ними, — говорит Анастасия Задорина. — Но если свадебные наряды — это уже, можно сказать, вековые традиции, то девичники, предсвадебные фотосессии стали устраивать относительно недавно и сейчас это очень актуально. Специально для невест и их подруг мы разработали коллекцию, которая получилась даже шире, чем мы изначально задумывали. В ней представлены шелковые комбинезоны разной длины, расшитые перьями страуса пеньюары из органзы и кейпы, атласные платья бельевого кроя и боди с кристаллами. Для этой коллекции мы также создали аксессуары и головные уборы — ободки с вуалью и широкополые шляпы с лентами — все для того, чтобы девушки чувствовали себя самыми красивыми и неповторимыми».
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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