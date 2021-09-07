Юлианна Караулова — о сожалениях об отказе петь в Serebro и тайной свадьбе

Как признается сама артистка в шоу ДаДа - НетНет, ей удалось избежать длительных гастролей исключительно из-за теплых отношений с Фадеевым: девушка тогда только поступила в Институт современного искусства и хотела получить высшее образование. По этой же причине девушка отказалась и от еще одного перспективного предложения Максима — стать участницей группы Serebro. «Я понимала, что второй раз он меня так легко не отпустит. А поскольку я уже была на контракте понимала, что он не является гарантией карьеры. Я боялась, что я просижу 7 лет на этом контракте, я брошу институт и приняла такое решение», — призналась Караулова.

Более того, артистка была хорошо знакома с Леной Темниковой и понимала, что им будет тяжело сработаться из-за явных лидерских качеств обеих исполнительниц. Но когда группа начала давать первые большие результаты, Юлианна «дико кусала локти». А после успеха девушек на Евровидении, на больную тему надавил и сам Максим Фадеев, когда связался с девушкой спустя время: «Я очень жалела и переживала», — честно сказала Юлианна.

Сегодня в жизни певицы все как нельзя лучше — она счастливая сольная исполнительница, жена и мама. В программе артистка вспомнила, как супруг сделал ей предложение: во время записи новогодней программы: в окружении 150 гостей, Андрей Черный встал перед возлюбленной на одно колено. Этот момент запечатлен на видео и первыми словами артистки был вопрос: «Ты что, дурак?», — от неожиданности спросила она. Она была предупреждена, что во время записи кто-то будет делать предложение руки и сердца, но не ожидала, что ей. На тот момент, девушка очень замерзла и была раздражена, но когда увидела волнение возлюбленного, сразу оттаяла.

Предложение артистка приняла, но до сих пор они скрывают детали свадьбы и вообще не подтверждают, была ли она. Юлианна заинтриговала ведущую и зрителей: «Мы, наверное, в какой-то момент расскажем подробности семейной жизни, а пока, на коллективном семейном вечере, было принято решение не обсуждать это», — завершила она.