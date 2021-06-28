Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстед стали родителями
Клара Макгрегор рассказала миру радостную новость о пополнении в их семье – у ее отца и его супруги Мэри Элизабет Уинстед родился сын. Он стал первым совместным ребенком для пары.
«Добро пожаловать в мир, младший брат. Поздравляем моих папу и Мэри — это величайший подарок», – написала Клара.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @esther.mcgregor
Позже к поздравлениям присоединилась и Эстер, ее младшая сестра:
«Встретила моего младшего брата в образе пирата. Рекомендую! Добро пожаловать в семью, маленький Лори», – опубликовала она запись в своем блоге.
Для самого Макгрегора этот ребенок станет пятым. В браке с художницей-постановщицей Ив Мавракис у него появились две дочери – Клара и Эстер. Также у них есть две приемные дочки – Джамиян и Анук.
Сейчас актер состоит в отношениях с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, коллегой по сериалу «Фарго».
Фото: Instagram Клары Макгрегор и Эстер Макгрегор
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