Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстед стали родителями

Клара Макгрегор рассказала миру радостную новость о пополнении в их семье – у ее отца и его супруги Мэри Элизабет Уинстед родился сын. Он стал первым совместным ребенком для пары.

«Добро пожаловать в мир, младший брат. Поздравляем моих папу и Мэри — это величайший подарок», – написала Клара.