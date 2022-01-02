Юдашкины встретили Новый год у Пугачевой: супруга кутюрье показала угощения от примадонны

Юдашкина опубликовала на своей странице в Instagram видео с праздника, на котором также присутствовали Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, художник Алина Редель и другие знаменитости.

Дружная компания собралась в большом просторной доме примадонны, для того чтобы вместе встретить новый 2022 год. Развлекали гостей дети Аллы и Максима — Лиза и Гарри. А под бой курантов все собрались за праздничным столом.