Юдашкины встретили Новый год у Пугачевой: супруга кутюрье показала угощения от примадонны
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @marinayudashkina/Instagram
Юдашкина опубликовала на своей странице в Instagram видео с праздника, на котором также присутствовали Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, художник Алина Редель и другие знаменитости.
Дружная компания собралась в большом просторной доме примадонны, для того чтобы вместе встретить новый 2022 год. Развлекали гостей дети Аллы и Максима — Лиза и Гарри. А под бой курантов все собрались за праздничным столом.
Угощения для присутствующих были самыми разнообразными. Марина показала миски с фруктами и ягодами, сладости и традиционный русский самовар в дополнении к дорогому фарфоровому сервизу. Конечно, не обошлось и без любимого салата Оливье и горячих блюд.
Легендарная певица и ее супруг любят приглашать в дом друзей и близких. Последние годы Пугачева полностью отказалась от работы и посвятила себя только воспитанию детей. Все финансовые вопросы легли на плечи супруга, который в поледнее время достаточно успешен в карьере.
Фото и видео: Instagram