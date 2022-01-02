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Юдашкины встретили Новый год у Пугачевой: супруга кутюрье показала угощения от примадонны

Марина Юдашкина вместе с супругом, модельером Валентином Юдашкиным, отметила Новый год в компании Максима Галкина и Аллы Пугачевой в их загородном доме. Бизнесвумен показала, чем угощали гостей звездная семья.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Юдашкина и Алла Пугачева

Фото: @marinayudashkina/Instagram

Юдашкина опубликовала на своей странице в Instagram видео с праздника, на котором также присутствовали Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой, художник Алина Редель и другие знаменитости.

Дружная компания собралась в большом просторной доме примадонны, для того чтобы вместе встретить новый 2022 год. Развлекали гостей дети Аллы и Максима — Лиза и Гарри. А под бой курантов все собрались за праздничным столом.

Марина Юдашкина в гостях у Аллы Пугачевой

Угощения для присутствующих были самыми разнообразными. Марина показала миски с фруктами и ягодами, сладости и традиционный русский самовар в дополнении к дорогому фарфоровому сервизу. Конечно, не обошлось и без любимого салата Оливье и горячих блюд.

Легендарная певица и ее супруг любят приглашать в дом друзей и близких. Последние годы Пугачева полностью отказалась от работы и посвятила себя только воспитанию детей. Все финансовые вопросы легли на плечи супруга, который в поледнее время достаточно успешен в карьере.

Фото и видео: Instagram

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