Юбилей века: матери Ирины Алферовой исполнилось 100 лет

Актриса очень любит свою близкую родственницу и часто публикует совместные с ней снимки на своей странице в Instagram. Ксения рассказала, что за долгую жизнь ее бабушка перенесла множество невзгод и испытаний, отдавая свою жизнь, любовь и талант близким людям. Ксения Архиповна всегда была добрым и отзывчивым человеком, не держала ни на кого зла.

«Это человек Века и настоящий человек выглядит именно так. Его большое сердце и светлая душа сверкают в его глазах и греют окружающих!» — написала актриса.

Ксения Алферова работала юристом и была замужем за коллегой Иваном. В семье родились две прекрасные дочери — будущая звезда кино Ирина и Татьяна, которая ушла из жизни в 1997 году. Ирина Алферова была замужем дважды: за актером Александром Абдуловым с 1976 по 1993 год и Сергеем Мартыновым с 1995 года по настоящее время. Пара воспитала четверых детей: сына погибшей сестры Александра, дочь Ирины Ксению от дипломата Бойко Гюрова и двоих детей Мартынова от первого брака — дочь Анастасию и сына Сергея.