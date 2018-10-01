logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юбилей Примадонны: Алла Пугачева отмечает 70-летие

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Алла Пугачева отмечает юбилей

Фото: Anantoliy Lomohov/ Global Look press
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Королева отечественной эстрады уже получает поздравления от коллег и поклонников.

Сегодня, 15 апреля, Алле Пугачевой исполняется 70 лет. Примадонну поздравляют уже не первый день: ей посвятили концерт «Подарок для Аллы», коллеги и поклонники шлют ей поздравления и слова любви.

«Дорогая Аллочка! Желаем, чтобы ты была счастлива. Наслаждайся каждой минутой! Оставайся всегда молодой, светлой, доброй. Люби и будь любима! С Днем рождения!», - так через издание Starhit Пугачеву поздравила семья Юдашкиных-Максаковых.

Николай Басков назвал Аллу Пугачеву единственной, неповторимой и безгранично талантливым человеком: «Вам нет равных. Вы у нас всего одна! Алла Борисовна, я поздравляю вас с юбилеем. На долгие годы оставайтесь такой же красивой, ошеломляющей, удивляющей и притягательной. Здоровья, радости и благополучия!».

Много-много теплых слов шлют в адрес Примадонны и другие ее коллеги. Пока неизвестно, как порадуют Пугачеву ее мужья – бывшие и настощий.

Сама Алла Пугачева немного ушла в тень, дает мало интервью, но по случаю своего юбилея она все же даст концерт в Государственном Кремлевском дворце. Он состоится в среду, 17 апреля. Напомним, что артистка объявила о завершении карьеры 10 лет назад – тогда она перестала гастролировать и полностью посвятила себя семье. Правда, она все же иногда появляется в сборных концертах. И к ней, как и прежде, приковано внимание прессы.

Моя красотка на репетицию собралась!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Филипп Киркоров как-то отметил, что «она вообще не очень любит всю эту шумиху вокруг себя, которая продолжается уже более сорока лет».

Алла Пугачева стала одной из последних народных артисток СССР. Почетное звание ей присвоили в 1991 году. А в канун 50-летия артистки Борис Ельцин вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тогда Примадонна отметила, что орден – это не только ее награда, но и заслуга ее родителей, учителей и поклонников.

Сегодня Алла Пугачева – счастливая многодетная мать и бабушка, любящая и любимая жена. И она, как и прежде, нужна своим поклонникам, которые, как и десятилетия назад боготворят ее.

«Главное, чего хочется ей пожелать от души, - это здоровья. То, сколько сил она отдала зрителям, своим близким – нам всем, отдавая себя без остатка музыке, сцене, вызывает восхищение и уважения», - отмечал ранее Филипп Киркоров.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev/ Global Look press

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой