Юбилей Примадонны: Алла Пугачева отмечает 70-летие

Сегодня, 15 апреля, Алле Пугачевой исполняется 70 лет. Примадонну поздравляют уже не первый день: ей посвятили концерт «Подарок для Аллы», коллеги и поклонники шлют ей поздравления и слова любви.

«Дорогая Аллочка! Желаем, чтобы ты была счастлива. Наслаждайся каждой минутой! Оставайся всегда молодой, светлой, доброй. Люби и будь любима! С Днем рождения!», - так через издание Starhit Пугачеву поздравила семья Юдашкиных-Максаковых.

Николай Басков назвал Аллу Пугачеву единственной, неповторимой и безгранично талантливым человеком: «Вам нет равных. Вы у нас всего одна! Алла Борисовна, я поздравляю вас с юбилеем. На долгие годы оставайтесь такой же красивой, ошеломляющей, удивляющей и притягательной. Здоровья, радости и благополучия!».