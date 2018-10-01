Юбилей Примадонны: Алла Пугачева отмечает 70-летие

Сегодня, 15 апреля, Алле Пугачевой исполняется 70 лет. Примадонну поздравляют уже не первый день: ей посвятили концерт «Подарок для Аллы», коллеги и поклонники шлют ей поздравления и слова любви.
«Дорогая Аллочка! Желаем, чтобы ты была счастлива. Наслаждайся каждой минутой! Оставайся всегда молодой, светлой, доброй. Люби и будь любима! С Днем рождения!», - так через издание Starhit Пугачеву поздравила семья Юдашкиных-Максаковых.
Николай Басков назвал Аллу Пугачеву единственной, неповторимой и безгранично талантливым человеком: «Вам нет равных. Вы у нас всего одна! Алла Борисовна, я поздравляю вас с юбилеем. На долгие годы оставайтесь такой же красивой, ошеломляющей, удивляющей и притягательной. Здоровья, радости и благополучия!».
Много-много теплых слов шлют в адрес Примадонны и другие ее коллеги. Пока неизвестно, как порадуют Пугачеву ее мужья – бывшие и настощий.
Сама Алла Пугачева немного ушла в тень, дает мало интервью, но по случаю своего юбилея она все же даст концерт в Государственном Кремлевском дворце. Он состоится в среду, 17 апреля. Напомним, что артистка объявила о завершении карьеры 10 лет назад – тогда она перестала гастролировать и полностью посвятила себя семье. Правда, она все же иногда появляется в сборных концертах. И к ней, как и прежде, приковано внимание прессы.
Филипп Киркоров как-то отметил, что «она вообще не очень любит всю эту шумиху вокруг себя, которая продолжается уже более сорока лет».
Алла Пугачева стала одной из последних народных артисток СССР. Почетное звание ей присвоили в 1991 году. А в канун 50-летия артистки Борис Ельцин вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Тогда Примадонна отметила, что орден – это не только ее награда, но и заслуга ее родителей, учителей и поклонников.
Сегодня Алла Пугачева – счастливая многодетная мать и бабушка, любящая и любимая жена. И она, как и прежде, нужна своим поклонникам, которые, как и десятилетия назад боготворят ее.
«Главное, чего хочется ей пожелать от души, - это здоровья. То, сколько сил она отдала зрителям, своим близким – нам всем, отдавая себя без остатка музыке, сцене, вызывает восхищение и уважения», - отмечал ранее Филипп Киркоров.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev/ Global Look press
Видео: Instagram