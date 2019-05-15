Юбилей Бузовой: телеведущая и певица вспомнила, как 15 лет назад «ДОМ-2» изменил ее жизнь

Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Instagram важной для себя датой. Она рассказала, как 15 лет назад телестройка «ДОМ-2» изменила ее жизнь. Телеведущая призналась, что шла на шоу 18-летней девчонкой, чтобы найти свою любовь, а пришла в шоу-бизнес.

В социальной сети Бузова опубликовала архивные снимки, на которых она молодая, иначе выглядящая выжженная блондинка начинает телекарьеру.