logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юбилей Бузовой: телеведущая и певица вспомнила, как 15 лет назад «ДОМ-2» изменил ее жизнь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Ольга Бузова

Фото: Instagram
На проект Ольга пришла 18-летней девушкой.

Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Instagram важной для себя датой. Она рассказала, как 15 лет назад телестройка «ДОМ-2» изменила ее жизнь. Телеведущая призналась, что шла на шоу 18-летней девчонкой, чтобы найти свою любовь, а пришла в шоу-бизнес.

В социальной сети Бузова опубликовала архивные снимки, на которых она молодая, иначе выглядящая выжженная блондинка начинает телекарьеру.

Ольга рассказала, что 15 мая 2004 года ее жизнь изменилась навсегда. Она планировала пробыть на проекте всего три месяца – время летних каникул, а задержалась на долгие годы. «Тогда, 15 лет назад, никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот. Хочу выразить благодарность. родному и любимому каналу ТНТ за заботу, за внимание, за предоставленные возможности. Спасибо за ваши теплые слова, спасибо за то, что со мной переживаете трудности и проблемы, взлеты и паления вот уже 15 лет!!!! Спасибо, что вы всегда рядом! Я безумно горжусь вами, и что могу своим примером и образом жизни стимулировать вас на новые свершения Всегда Ваша Бузеныш», - поблагодарила Ольга поклонников (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Я сразу заметила эту девочку, переживала за эту беленькую, когда участники прикалывались над Олей, но она добрая всех любила и прощала, помню только позитив от Оли, почему то запомнилось, когда сонную ее перенесли в покрывале... Оля супер», «Ну фигура всегда была отпаааааад», «Тот плоский живот Помнит вся страна он был всегда голый», «Еще тогда 15лет назад ты была для многих пример, стиль одежды, мода как сейчас помню, волосы и тд! Многие смотрели изза тебя дом2, смеялись и плакали вместе с тобой! Благодаря упорству и твоему труду, сейчас ты Звезда!! Молодец! так держать», - поддержали Ольгу фанаты.

Кстати, в 2007 году восковые фигуры Ольги Бузовой как самой популярной участницы проекта и Романа Третьякова появились в Московском музее восковых фигур.

За время, что Бузова была сначала участницей, а потом и ведущей шоу, Ольга успела окончить географический факультет СПбГУ, выйти замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, развестись с ним, побыть ведущей десятков программ и шоу, сняться в сериале и начать певческую карьеру.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич