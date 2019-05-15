Юбилей Бузовой: телеведущая и певица вспомнила, как 15 лет назад «ДОМ-2» изменил ее жизнь

Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Instagram важной для себя датой. Она рассказала, как 15 лет назад телестройка «ДОМ-2» изменила ее жизнь. Телеведущая призналась, что шла на шоу 18-летней девчонкой, чтобы найти свою любовь, а пришла в шоу-бизнес.
В социальной сети Бузова опубликовала архивные снимки, на которых она молодая, иначе выглядящая выжженная блондинка начинает телекарьеру.
Ольга рассказала, что 15 мая 2004 года ее жизнь изменилась навсегда. Она планировала пробыть на проекте всего три месяца – время летних каникул, а задержалась на долгие годы. «Тогда, 15 лет назад, никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот. Хочу выразить благодарность. родному и любимому каналу ТНТ за заботу, за внимание, за предоставленные возможности. Спасибо за ваши теплые слова, спасибо за то, что со мной переживаете трудности и проблемы, взлеты и паления вот уже 15 лет!!!! Спасибо, что вы всегда рядом! Я безумно горжусь вами, и что могу своим примером и образом жизни стимулировать вас на новые свершения … Всегда Ваша Бузеныш», - поблагодарила Ольга поклонников (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Я сразу заметила эту девочку, переживала за эту беленькую, когда участники прикалывались над Олей, но она добрая всех любила и прощала, помню только позитив от Оли, почему то запомнилось, когда сонную ее перенесли в покрывале... Оля супер», «Ну фигура всегда была отпаааааад», «Тот плоский живот Помнит вся страна он был всегда голый», «Еще тогда 15лет назад ты была для многих пример, стиль одежды, мода как сейчас помню, волосы и тд! Многие смотрели изза тебя дом2, смеялись и плакали вместе с тобой! Благодаря упорству и твоему труду, сейчас ты Звезда!! Молодец! так держать», - поддержали Ольгу фанаты.
Кстати, в 2007 году восковые фигуры Ольги Бузовой как самой популярной участницы проекта и Романа Третьякова появились в Московском музее восковых фигур.
За время, что Бузова была сначала участницей, а потом и ведущей шоу, Ольга успела окончить географический факультет СПбГУ, выйти замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, развестись с ним, побыть ведущей десятков программ и шоу, сняться в сериале и начать певческую карьеру.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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