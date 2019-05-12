logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

ЯЖеМать: Мария Горбань рассказала, как быстро вернуть фигуру после родов и не сойти с ума с младенцем на руках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Мария Горбань

Фото: Instagram
Популярная актриса воспитывает 4-летнюю дочь Стефанию.

Мария Горбань прославилась, когда ей было всего 19 лет, после съемок в сериале «Я лечу». Ее до сих пор сравнивают с главной героиней фильма Лерой Чеховой. Актриса реагирует на это спокойно. Она говорит, что с той поры прошли годы и в жизни произошло много перемен: Маша дважды вышла замуж, родила дочку Стефанию от первого супруга Олега Филатова, поменяла имидж, снялась во десятке фильмов и стала телеведущей.

В интервью изданию PeopleTalk Горбань призналась, что в Instagram ее часто спрашивают, как она так быстро восстановилась после родов, что через неделю после появления на свет Стефании уже играла на сцене.

«Во время беременности я почти не набирала вес. Из-за токсикоза потеряла 8 кг, до седьмого месяца живот не был виден. На большом сроке я в шелковой пижаме снималась в постельной сцене», - рассказывает Мария Горбань.

Животик появился непосредственно перед родами, пришли и килограммы. «К родам нужно готовиться заранее, чтобы не мучиться, как я, 10 часов. Мои подруги-спортсменки рожают за два часа», рассказывает актриса.

Стефанию воспитывает второй муж Марии – оператор Кирилл Зоткин. Однако и с первым супругом остались хорошие отношения. С Кириллом Мария познакомилась на съемках, но роман начался после окончания работы на площадке. Все свободное время они проводят вместе – отдыхают, занимаются активным спортом. «А если удается остаться вдвоем, то дома смотрим сериалы и едим семечки», - признается актриса.

Недавно Мария стала одной из ведущих программы #ЯЖеМать. С ней работают Айза Анохина и Татьяна Морозова. Ведущие рассказывают истории героев программы и делятся своим опытом. Так, Мария выступает за использование любых технических средств, которые облегчают жизнь молодым мамочкам.

Мария с дочкой на отдыхе

«Я бы поставила памятник человеку, который придумал бэби-кокон! Как только малышка начинала плакать, я сразу давала соску (ортодонтическую!). По ночам я спала, потому что у нас было искусственное вскармливание. В общем, я за любые полезные вещи – главное, чтобы помогало!», - говорит Мария Горбань.

В интервью актриса также призналась, что ее часто спрашивают о пластических операциях: «Раз интересуются, значит, я интересна. Но на самом деле я с возрастом просто поменяла стрижку, цвет волос, снимаюсь с ярким макияжем – вот и все перемены».

В 2019 году с участием Марии Горбань выйдут несколько выпусков программы #ЯЖеМать, сериал «Крот», проект «Жена моего мужа», состоится премьера пяти спектаклей с ее участием и нескольких рекламных роликов с Дмитрием Нагиевым. «А еще мы с Вовой Селивановым, прекрасным актером из «Реальных пацанов», записали песню, так что скоро увидите клип», - рассказала актриса.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич