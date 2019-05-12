ЯЖеМать: Мария Горбань рассказала, как быстро вернуть фигуру после родов и не сойти с ума с младенцем на руках

Мария Горбань прославилась, когда ей было всего 19 лет, после съемок в сериале «Я лечу». Ее до сих пор сравнивают с главной героиней фильма Лерой Чеховой. Актриса реагирует на это спокойно. Она говорит, что с той поры прошли годы и в жизни произошло много перемен: Маша дважды вышла замуж, родила дочку Стефанию от первого супруга Олега Филатова, поменяла имидж, снялась во десятке фильмов и стала телеведущей.
В интервью изданию PeopleTalk Горбань призналась, что в Instagram ее часто спрашивают, как она так быстро восстановилась после родов, что через неделю после появления на свет Стефании уже играла на сцене.
«Во время беременности я почти не набирала вес. Из-за токсикоза потеряла 8 кг, до седьмого месяца живот не был виден. На большом сроке я в шелковой пижаме снималась в постельной сцене», - рассказывает Мария Горбань.
Животик появился непосредственно перед родами, пришли и килограммы. «К родам нужно готовиться заранее, чтобы не мучиться, как я, 10 часов. Мои подруги-спортсменки рожают за два часа», рассказывает актриса.
Стефанию воспитывает второй муж Марии – оператор Кирилл Зоткин. Однако и с первым супругом остались хорошие отношения. С Кириллом Мария познакомилась на съемках, но роман начался после окончания работы на площадке. Все свободное время они проводят вместе – отдыхают, занимаются активным спортом. «А если удается остаться вдвоем, то дома смотрим сериалы и едим семечки», - признается актриса.
Недавно Мария стала одной из ведущих программы #ЯЖеМать. С ней работают Айза Анохина и Татьяна Морозова. Ведущие рассказывают истории героев программы и делятся своим опытом. Так, Мария выступает за использование любых технических средств, которые облегчают жизнь молодым мамочкам.
«Я бы поставила памятник человеку, который придумал бэби-кокон! Как только малышка начинала плакать, я сразу давала соску (ортодонтическую!). По ночам я спала, потому что у нас было искусственное вскармливание. В общем, я за любые полезные вещи – главное, чтобы помогало!», - говорит Мария Горбань.
В интервью актриса также призналась, что ее часто спрашивают о пластических операциях: «Раз интересуются, значит, я интересна. Но на самом деле я с возрастом просто поменяла стрижку, цвет волос, снимаюсь с ярким макияжем – вот и все перемены».
В 2019 году с участием Марии Горбань выйдут несколько выпусков программы #ЯЖеМать, сериал «Крот», проект «Жена моего мужа», состоится премьера пяти спектаклей с ее участием и нескольких рекламных роликов с Дмитрием Нагиевым. «А еще мы с Вовой Селивановым, прекрасным актером из «Реальных пацанов», записали песню, так что скоро увидите клип», - рассказала актриса.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!