ЯЖеМать: Мария Горбань рассказала, как быстро вернуть фигуру после родов и не сойти с ума с младенцем на руках

В интервью изданию PeopleTalk Горбань призналась, что в Instagram ее часто спрашивают, как она так быстро восстановилась после родов, что через неделю после появления на свет Стефании уже играла на сцене.

«Во время беременности я почти не набирала вес. Из-за токсикоза потеряла 8 кг, до седьмого месяца живот не был виден. На большом сроке я в шелковой пижаме снималась в постельной сцене», - рассказывает Мария Горбань.

Животик появился непосредственно перед родами, пришли и килограммы. «К родам нужно готовиться заранее, чтобы не мучиться, как я, 10 часов. Мои подруги-спортсменки рожают за два часа», рассказывает актриса.