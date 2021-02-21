Ярмольник и Фоменко — о знакомстве и трудной работе вместе: «Была женская истерика»

Знакомство актеров произошло много лет назад благодаря Андрею Макаревичу. Как вспоминают звезды, это произошло на одном из праздников в квартире после первых совместных концертов. Николай также вспомнил, как «вытаскивал друга из клуба Пурга в Санкт-Петербурге» и отвозил в отель. На первом этаже в кафетерии сидели девушки, которые «со временем все знали Леонида». Также звезды обсудили автомобильные коллекции Ярмольника и успехи в автогонках Фоменко. Последний также оценил манеру вождения коллеги и его обиды на других участников программы: «Вот она женская истерика».

Леонид также рассказал, как работал с декорациями в Театре Российской Армии и уже тогда имел «Жигули». Он возил афиши, программки и всячески помогал театре. Николай начал служить в «Каменке» и служил в танковых войсках. А закончить разговор актеры решили рассуждениями о новом сезоне программы «Точь-в-точь».

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