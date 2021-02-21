Ярмольник и Фоменко — о знакомстве и трудной работе вместе: «Была женская истерика»
Фото: @yarmolnikcom / Instagram
В эфире шоу актеры рассказали о съемках в новом фильме, где они играют напарников-полицейских. Как выразились звезды, работа друг с другом вызывает немало трудностей. Например, даже для «Вечернего Урганта» Николай Фоменко забыл выключить мобильный телефон и раздался звонок. Леонид Ярмольник иронично пошутил, что это уже не первый такой опыт за их совместную работу и назвал коллегу «артистом нового поколения». На спектакле «И снова c наступающим!» в театре «Русская песня» у звезды не раз звонит гаджет во время игры — заботливый сын хотел поговорить с отцом. Также актеры рассказали, что будущая картина «Фальшивые ампулы» готовится для иностранного зрителя по теме «на злобу дня». Кино готовится компанией «Netflix. Албания».
Знакомство актеров произошло много лет назад благодаря Андрею Макаревичу. Как вспоминают звезды, это произошло на одном из праздников в квартире после первых совместных концертов. Николай также вспомнил, как «вытаскивал друга из клуба Пурга в Санкт-Петербурге» и отвозил в отель. На первом этаже в кафетерии сидели девушки, которые «со временем все знали Леонида». Также звезды обсудили автомобильные коллекции Ярмольника и успехи в автогонках Фоменко. Последний также оценил манеру вождения коллеги и его обиды на других участников программы: «Вот она женская истерика».
Леонид также рассказал, как работал с декорациями в Театре Российской Армии и уже тогда имел «Жигули». Он возил афиши, программки и всячески помогал театре. Николай начал служить в «Каменке» и служил в танковых войсках. А закончить разговор актеры решили рассуждениями о новом сезоне программы «Точь-в-точь».
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Фото: Instagram
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