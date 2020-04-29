Ярко, вкусно, полезно: Максим Галкин показал, чем его кормит Алла Пугачева

Для многих Алла Пугачева — легенда эстрады, звезда, Примадонна. Для Максима Галкина она — просто жена, любимая женщина, которая воспитывает их общих детей и иногда балует любимого мужа вкусными блюдами.

На этот раз на кухне Аллы Борисовны готовилась дамлама с бараниной — традиционное блюдо азиатской кухни. По сути это — овощи и мясо — ярко, вкусно, полезно.

Кстати, на нашем сайте вы можете найти этот рецепт. Не ручаемся, что результат будет точь-в-точь как у Примадонны, ведь у каждой хозяйки есть свои секретики, но вам точно будет вкусно.

Приятного аппетита!