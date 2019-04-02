Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе

Оценить новую коллекцию и поддержать дизайнера Беллу Потемкину помимо Ксении Собчак пришли Юлия Барановская, Екатерина Одинцова, рэпер ST c супругой Ассоль, а также возлюбленный Беллы Олег Полищук и ее дочь Ева. Почти все гости соответствовали неоновому дресс-коду, сочетавшемуся с яркой коллекцией Потемкиной. Выделялась среди всех Ксения Собчак, выбравшая роковой образ – кроваво-красные губы, черное прозрачное платье и массивное колье.
Модные сейчас неоновые цвета стали главным элементом новой коллекции Bella Potemkina. Кислотные оттенки добавляли дерзости романтичным платьям, игривое настроение строгим офисным костюмам, пляжным и спортивным комплектам.
Модные образы с показа Bella Potemkina смотрите в нашей фотогалерее.
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Текст: Саша Черная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru