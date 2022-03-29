Яркий взлет и незаметный уход: действительно ли Фатюшин повторил судьбу своего персонажа

Александр Фатюшин умер много лет назад. 29 марта ему мог бы исполниться 71 год. Он был талантливым актером, но на заре карьеры позиции актера на подмостках театра ослабли. Почему так случилось?

Известность артисту принесла роль в «Весеннем призыве», в котором он сыграл сержанта Карпенко. Фатюшину легко доставались главные роли во многих фильмах, однако зрителю полюбились второстепенные персонажи в его исполнении. Так, например, многие помнят Александра по роли хоккеиста Гурина. По сюжету фильма спортсмен спился, потерял любимую женщину и любовь поклонников.

В 2000-х Фатюшин ударился в театр. После смены худрука у актера начались проблемы с работой, сообщает StarНit. Новый руководитель задвинул Фатюшина на задворки и не давал ему значимых ролей.

Вдова Александра вспоминает то время с грустью: «Поступки, которые совершались худруком в адрес мужа, были, по сути, плевками. Например, накануне 50-летия к мужу подошел наш директор Михаил Зайцев улыбаясь: «Сашенька, у меня на столе лежат документы, тебе присваивают звание народного артиста, Леночке — заслуженную, поздравляю!» Саша никогда не рвал когти и не рыл землю ради этого, умоляю! Ему сказали — ему приятно. Но вот наступает юбилей — тишина. Через пару недель эти самые звания получают другие люди. Фатюшин — мимо. Сейчас не имеет значения, но тогда было больно».