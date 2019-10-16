Яркий выход: Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в эффектных образах на приеме в Пакистане
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон недавно отправились в королевское турне по Пакистану. В рамках официального визита герцог и герцогиня Кембриджские посетили Pakistan Monument в Исламабаде. Супруги появились на встрече в эффектных нарядах, отражающих традиции местной моды. А привез их красочно расписанный тук-тук.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Герцогиня Кэтрин сияла на встрече в изумрудном сверкающем платье от Jenny Packham. Известно, что она будет носить зеленые наряды во время этого королевского тура, так как этот цвет присутствует на флаге Пакистана. Принц Уильям был одет в шервани Naushemian — длинное мужское полупальто или пиджак, которые носят в странах Южной Азии.
Фото: globallookpress, eastnews
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