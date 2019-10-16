Яркий выход: Кейт Миддлтон и принц Уильям появились в эффектных образах на приеме в Пакистане

Герцогиня Кэтрин сияла на встрече в изумрудном сверкающем платье от Jenny Packham. Известно, что она будет носить зеленые наряды во время этого королевского тура, так как этот цвет присутствует на флаге Пакистана. Принц Уильям был одет в шервани Naushemian — длинное мужское полупальто или пиджак, которые носят в странах Южной Азии.