30-летняя Мария Шарапова удивила фанатов новым образом

Несколько минут назад в блоге известной теннисистки Марии Шараповой появилось фото, на котором она запечатлена в неожиданном образе. Сексуальный красный купальник «спасательницы Малибу» с глубоким декольте, клетчатая рубашка, смоки-айс и художественный беспорядок на голове — такой поклонники ее видеть не привыкли.