Яркий макияж и опасное декольте: Мария Шарапова перевоплотилась в хищницу для дерзкой фотосессии
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30-летняя Мария Шарапова удивила фанатов новым образом
Несколько минут назад в блоге известной теннисистки Марии Шараповой появилось фото, на котором она запечатлена в неожиданном образе. Сексуальный красный купальник «спасательницы Малибу» с глубоким декольте, клетчатая рубашка, смоки-айс и художественный беспорядок на голове — такой поклонники ее видеть не привыкли.
«Это наша Маша», «Уххх!!!», «Мария, Вы — огонь», — пишут ей русскоязычные фанаты.
В блоге визажистки, тем временем, опубликован процесс нанесения макияжа. «Спасибо за восхитительную съемку», — пишет она.
Фото: instagram.com