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Яркий макияж, аккуратная укладка, крупные украшения: 70-летняя Надежда Бабкина остается стильной и в деревне

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Надежда Бабкина

Фото: Instagram Надежды Бабкиной

70-летняя Надежда Бабкина восхитила поклонников своей ухоженностью.

«Как же хорошо летом в деревне!..», — подписала фотографии она.

«Диво дивное, оч красивая и счастливая», «Красивая такая», «Вы очень хорошая, от Вас веет положительная энергия. Правильно самый лучший отдых — деревня», «Как же хорошо дома и летом и с любимыми», «Какая же Вы классная, обожаю», «Все моложе и красивее», «Женщина огонь», — обсуждают поклонники.

Самые внимательные также отметили, что внук, запечатленный на второй фотографии, очень похож на сына артистки.

Фото и видео: Instagram

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