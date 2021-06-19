Песни от Баскова и страстные поцелуи с женой: как Максим Галкин отпраздновал 45-летие

И добавила: «Я скажу то, что я говорю тебе каждый день, я тебя очень-очень люблю. И каждый день я благодарю небеса за то, что ты пришел в мою жизнь. Я же все время была на сцене и была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то. И я все время ошибалась... то с директором концертов, то певцы. Оказывается, у меня пародист и сцена мне дала тебя!».