Песни от Баскова и страстные поцелуи с женой: как Максим Галкин отпраздновал 45-летие
Если судить по публикациям в социальных сетях, на Дне Рождении известного шоумена, было очень весело: праздничные песни от Николая Баскова, танцевальные хиты Александра Реввы и Кристины Орбакайте, а еще, сотни приятных поздравлений, пожеланий и подарков. Но, можно с уверенностью предположить, что самые теплые слова за вечер, произнесла любимая супруга, Алла Пугачева: она поделилась трогательными воспоминаниями, как Максим Галкин не сразу понравился будущей жене, и как она видела его во сне, знала, что он обязательно придет в ее жизнь и сделает ее удивительной.
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И добавила: «Я скажу то, что я говорю тебе каждый день, я тебя очень-очень люблю. И каждый день я благодарю небеса за то, что ты пришел в мою жизнь. Я же все время была на сцене и была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то. И я все время ошибалась... то с директором концертов, то певцы. Оказывается, у меня пародист и сцена мне дала тебя!».
Гости не расходились до поздней ночи и от души танцевали, с удовольствием подпевая друг другу и признаваясь искренне в любви и уважении к имениннику. А первый кусочек праздничного торта, Максим, конечно, разделил с Аллой Борисовной.
Фото и видео: Instagram @maxgalkinru, @igorgulyaevofficial, @valeriya, @angellikarevva, @jasmin
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