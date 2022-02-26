Яркие выступления и тяжелый выбор наставников: новый этап прослушиваний «Голоса. Дети»

Яркая 12-летняя Мария Гулевич из Минска поразила Басту своим зажигательным исполнением и стала еще одним участником его команды. «Ты выбрала сложнейший и очень красивый материал», — отметил Дмитрий Нагиев.

Шамиль Ибагов из Дагестана безупречно исполнил композицию «Адажио» и развернул к себе Егора Крида. Поддержать начинающего певца приехала вся семья, которая безусловно гордилась успехами мальчика и была счастлива разделить с ним этот важный момент.

На этом второй этап слепых прослушиваний шоу «Голос. Дети» подошел к концу. Впереди нас ждет много ярких выступлений от команд наставников.