Яркие выступления и тяжелый выбор наставников: новый этап прослушиваний «Голоса. Дети»
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Фото: Пресс-служба
На сцене перед звездным жюри: Полиной Гагариной, Бастой и Егором Кридом, выступили молодые артисты, покорив наставников своими вокальными данными и безупречным исполнением народных и современных песен.
10-летний Вадим Климович из Тульской области так зажигательно исполнил песню Виктора Салтыкова «Белая ночь», что к нему повернулись все члены жюри. В качестве наставника начинающий певец выбрал Полину Гагарину.
Фото: Кадр из программы «Голос. Дети»
9-летняя Кушхова Милана выступила на прослушиваниях с песней «Гагарин, я вас любила» и покорила всех судей. В качестве наставника юная артистка выбрала своего кумира Полину Гагарину.
Фото: Пресс-служба
Еще одним ярким участником проекта стал 8-летний Владимир Сорокин. Он исполнил хит Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив», впечатлив зрителей и жюри своим внешним видом. Парня сравнили с героем фильма «Трудный ребенок». По итогу своего выступления мальчик выбрал наставником рэпера Василия Вакуленко. «Хотел бы пойти ко всем, но выбираю Басту», — отметил юный музыкант.
Фото: Пресс-служба
Яркая 12-летняя Мария Гулевич из Минска поразила Басту своим зажигательным исполнением и стала еще одним участником его команды. «Ты выбрала сложнейший и очень красивый материал», — отметил Дмитрий Нагиев.
Шамиль Ибагов из Дагестана безупречно исполнил композицию «Адажио» и развернул к себе Егора Крида. Поддержать начинающего певца приехала вся семья, которая безусловно гордилась успехами мальчика и была счастлива разделить с ним этот важный момент.
На этом второй этап слепых прослушиваний шоу «Голос. Дети» подошел к концу. Впереди нас ждет много ярких выступлений от команд наставников.
Фото: кадры из программы «Голос. Дети», пресс-служба