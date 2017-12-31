Не все звезды встречали Новый год согласно традициям. Что придумали они на этот раз?

Филипп Киркоров с семьей, а также их друзья, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, улетели в Монако. «Наш потрясающий монакский НОВЫЙ, 2018 год!!! Был и новогодний шопинг, и новогодний праздничный ужин в кругу друзей, и новогодние огоньки на всех ТВ-каналах. Мы успели и себя посмотреть, и другими налюбоваться, конечно, и порадоваться за нашу Аллу любимую и ее новую суперпесню "Я ЛЕТАЛА", и послушали речь нашего президента, и даже спели гимн, правда, СССР))), но с душой, а теперь мы полетели дальше.... Пожелайте нам ни пуха ни пера», — отчитался Филипп.

Ольга Бузова зажгла в баре: «Это не слезы, это просто вода... мне больше не больно. Обещаю быть самой счастливой в следующем году! Держи меня, моя семья, спасибо, что со мной сегодня! С Новым годом».

Марьяна Спивак с семейством тоже купались, они отправились на Гоа: «Вы, конечно, извините, но последний день в году у нас такой!!!!))))) Этот год был сумасшедший. Это был отличный год. Спасибо ему. Танцуем дальше ))))))».

«Дорогие россияне, пишу вам из далекого Гоа. Здесь, на песчаном пляже, омываемом водами тёплого, как молоко, океана, со свежесрубленным «коконатом» в правой руке и сладчайшим ананасом за 50 рупий (50 рублей) в левой, особенно тянет на предновогодние размышления. Вы не подумайте, что у нас тут всё просто, отнюдь! — в моем пятизвёздочном шалаше ночью так холодно, что сплю я в шапке и пуховике на голое тело, укрывшись одеялом. Бамбуковые стены ввели меня в такие подробности личной жизни соседей слева, что можно считать нас с соседями уже почти родственниками. Благо я не говорю на хинди, а-то им пришлось бы меня удочерить. Так вот, что я хочу сказать? 2017 год был по счету вторым самым трешовым годом в моей жизни. И я, как никто, рада, что он заканчивается. Даже покупка собственной квартиры не смогла искупить всего того п**деца, который приключился со мной в этом году. Гори синем пламенем красный огненный петух! Не знаю, какая там следующая по китайскому календарю скотина на очереди, но я очень надеюсь, что мы найдём с ней общий язык. Красный петух столько раз ставил меня в позу «собаки мордой вниз», что волей-неволей пришлось научиться возвращаться обратно в состояние хомо эректуса. И это плюс. Поэтому, дорогие подписчики, в новом году я желаю вам несокрушимой веры в лучшее, упрямства, чтобы творить свою судьбу так, как вам этого хочется, силы, чтобы продолжать no matter what, падая — умения подниматься, здоровья и трезвого ума. А остальное — ваших рук дело, и если вы действительно захотите, любая ваша мечта «приложится»!», — обратилась к подписчикам Лукерья Ильяшенко.

Семейство Бекхэмов тоже отметило Новый год у воды, правда где именно — они уточнять не стали.