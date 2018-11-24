Яркие хиты и запоминающиеся дуэты: в шоу «Голос» стартовал этап поединков

Слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос» остались позади, команды наставников укомплектованы, поэтому теперь борьба между участниками разворачивается в поединках. Напомним, на этапе поединков наставник делит команду на дуэты, а после выступления выбирает, кто из участников проходит дальше, а кто – покидает проект.

Накануне, 23 ноября, в эфир вышел очередной выпуск популярного телешоу, первыми в котором выступили участники из команды Константина Меладзе. Руслан Умханов и Валерио Згарджи восхитительно исполнили «Вернись в Сорренто», однако мощный голос итальянского вокалиста произвел на Константина Шотаевича большее впечатление.