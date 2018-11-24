Яркие хиты и запоминающиеся дуэты: в шоу «Голос» стартовал этап поединков

Слепые прослушивания седьмого сезона шоу «Голос» остались позади, команды наставников укомплектованы, поэтому теперь борьба между участниками разворачивается в поединках. Напомним, на этапе поединков наставник делит команду на дуэты, а после выступления выбирает, кто из участников проходит дальше, а кто – покидает проект.
Накануне, 23 ноября, в эфир вышел очередной выпуск популярного телешоу, первыми в котором выступили участники из команды Константина Меладзе. Руслан Умханов и Валерио Згарджи восхитительно исполнили «Вернись в Сорренто», однако мощный голос итальянского вокалиста произвел на Константина Шотаевича большее впечатление.
Дарья Шигина и Сергей Арутюнов из команды Басты исполнили сразу две песни – I Love Rock ’n’ Roll и We Will Rock You. Наставник сделал свой выбор в пользу 21-летней девушки.
Ани Лорак не смогла сдержать слез после выступления своего дуэта – Олега Шаумарова и Даниеля Рустамова. Певица, впервые в истории российской адаптации шоу «Голос» занявшая кресло наставника, призналась, что очень волновалась за ребят.
Команду Сергея Шнурова представили Аннагазел Гокинаева и Таина Сауерс со хитом группы «Браво» «Старый отель». Эпатажный наставник предпочел оставить в проекте Аннугазел, хотя отметил, что если бы была возможность, он бы никого не стал выгонять.
Следите за седьмым сезоном проекта «Голос» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».
Фото: instagram, кадры из программы
Видео: Youtube/Голос / The Voice Russia