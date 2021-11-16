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Яркие цветы и черные колготы: Клаудиа Шиффер в Richard Quinn появилась на премьере в Лондоне

Супермодель 1990-х стала одной из самых ярких гостий на лондонской премьере фильма «Тихая ночь». Знаменитостей на красной дорожке было немного, поэтому белокурая красотка выделялась среди приглашенных и своим звездным статусом, и ярким летним образом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Клаудиа Шиффер на премьере фильма

Фото: Getty Images

Клаудиа Шиффер прибыла в Everyman Broadgate, где проходила премьера, в плотно облегающем платье Richard Quinn с крупным цветочным принтом. Вечерний образ модель завершила черными колготами, высокими легкими сапогами и небольшим клатчем.

Из украшений она выбрала крупный перстень с зелеными драгоценными камнями.

Показ «Тихой ночи» посетила еще одна модель и актриса, исполнившая в фильме одну из ролей, — Лили-Роуз Депп. Для выхода в свет девушка выбрала платье оригинального кроя и розово-пудрового оттенка. Из обуви она выбрала лаконичные черные туфли на высоком каблуке.

Яркие цветы и черные колготы: Клаудиа Шиффер в Richard Quinn появилась на премьере в Лондоне

Фото: Getty Images

Ужастик «Тихая ночь» рассказывает о семье с ребенком, пригласивших друзей отметить Рождество. Праздник кажется идеальным, но выживут на нем не все...

Фото: Getty Images, Instagram

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