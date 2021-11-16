Яркие цветы и черные колготы: Клаудиа Шиффер в Richard Quinn появилась на премьере в Лондоне

Клаудиа Шиффер прибыла в Everyman Broadgate, где проходила премьера, в плотно облегающем платье Richard Quinn с крупным цветочным принтом. Вечерний образ модель завершила черными колготами, высокими легкими сапогами и небольшим клатчем.

Из украшений она выбрала крупный перстень с зелеными драгоценными камнями.

Показ «Тихой ночи» посетила еще одна модель и актриса, исполнившая в фильме одну из ролей, — Лили-Роуз Депп. Для выхода в свет девушка выбрала платье оригинального кроя и розово-пудрового оттенка. Из обуви она выбрала лаконичные черные туфли на высоком каблуке.