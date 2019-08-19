Яркая Толкалина в мини, скромная Акиньшина в черном и другие звезды на закрытии фестиваля «Короче»

Церемония закрытия смотра прошла в воскресенье в Центральном парке Калининграда. Гостями церемонии стали председатель жюри Игорь Толстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри – исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова. Также мероприятие посетили генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга, актер Федор Бондарчук, актрисы Катерина Шпица, Наталья Лесниковская, Любовь Толкалина, Оксана Акиньшина и многие другие.
Фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»
Гран-при 7-го фестиваля короткометражного кино получил фильм «Подводник» режиссера Александра Назарова. Режиссер сказал, что рад получить эту награду и выразил огромную благодарность своей команде.
Победители 7-го Российского фестиваля «Короче»:
Лучший фильм
«Подводник», режиссер Александр Назаров
Лучший режиссер
«Болванка», режиссер Никита Власов
Лучший сценарий
«Ограбление по тарифу», сценаристы Екатерина Михайлова и Андрей Булатов
Лучшая операторская работа
«Инкогнито», оператор Марк Келим
Специальный приз жюри «За честность и талант»
«Белым по черному», режиссёр Антон Мамыкин
Дипломы жюри
«Дичь», режиссер Ирина Ходюш «Обмен», режиссер Аксинья Гог
Текст: пресс-служба
Видео: Youtube / Фильм Про
Фото: пресс-служба
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