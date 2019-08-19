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Яркая Толкалина в мини, скромная Акиньшина в черном и другие звезды на закрытии фестиваля «Короче»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Толкалина

Фото: Пресс-служба
Седьмой фестиваль короткометражного кино «Короче» завершил свою работу в Калининграде. Победителем фестиваля в этом году стал фильм «Подводник» Александра Назарова.

Церемония закрытия смотра прошла в воскресенье в Центральном парке Калининграда. Гостями церемонии стали председатель жюри Игорь Толстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри – исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова. Также мероприятие посетили генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга, актер Федор Бондарчук, актрисы Катерина Шпица, Наталья Лесниковская, Любовь Толкалина, Оксана Акиньшина и многие другие.

Члены жюри

Фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»

Гран-при 7-го фестиваля короткометражного кино получил фильм «Подводник» режиссера Александра Назарова. Режиссер сказал, что рад получить эту награду и выразил огромную благодарность своей команде.

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Победители фестиваля «Короче»

Фото: Пресс-служба

Победители 7-го Российского фестиваля «Короче»:

Лучший фильм

«Подводник», режиссер Александр Назаров

Лучший режиссер

«Болванка», режиссер Никита Власов

Лучший сценарий

«Ограбление по тарифу», сценаристы Екатерина Михайлова и Андрей Булатов

Лучшая операторская работа

«Инкогнито», оператор Марк Келим

Специальный приз жюри «За честность и талант»

«Белым по черному», режиссёр Антон Мамыкин

Дипломы жюри

«Дичь», режиссер Ирина Ходюш «Обмен», режиссер Аксинья Гог

Текст: пресс-служба

Видео: Youtube / Фильм Про

Фото: пресс-служба

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