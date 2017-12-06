Звезды познакомились с работами фотографа и художника Ноэ Сендаса.

С сегодняшего дня в галерее RuArts работает первая в России персональная выставка фотографа и художника, постоянного автора Wallpaper, Ноэ Сендаса. Ее куратором стала Нина Гомиашвили, а первыми посетителями стали российские звезды и деятели искусства и бизнеса. Закрытое мероприятие состоялось накануне, 7 декабря, и было приурочено к 13 дню рождения галереи RuArts. Его посетили Тина Канделаки, Алена Долецкая, Влад Лисовец, Маша Цигаль и многие другие.

Работы Ноэ Сендаса весьма популярны в Нью-Йорке, Париже и Берлине. Родился художник в Брюсселе, учился по всему миру, от Chicago Institute of Art до London Royal College of Arts, а живет и работает между Берлином и Лиссабоном. Его искусство рождается из черно-белой фотографии, через культурные аллюзии и гламурную эстетику, обретая черты нового сюрреализма.

Когда вы знакомитесь с творчеством Ноэ Сендаса, возникает сложное чувство: с одной стороны, неизбежна тень дежавю, а с другой, поражает четкость его авторского взгляда, выбор решения, актуального как новый день. Художник геометрически точно деконструирует не только фрагменты изображений, но и нашу память, безупречно передавая ощущение пост-ностальгии по монохрому ХХ века.