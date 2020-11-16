Яркая и счастливая Наталья Подольская показала образ в стильном розовом пуховике

Молодая мамочка Наталья Подольская очаровала поклонников не только отличной формой после родов, но и замечательным вкусом. Певица предпочитает всегда выглядеть ярко и эффектно, и даже в декрете не изменяет своим привычкам.

«Приехали с Ваней в гости к тёте Юле. Хотя, судя по мне на этом фото, у меня девочка. Но Иван - мальчик», – пишет Наталья под фото.