Яркая и счастливая Наталья Подольская показала образ в стильном розовом пуховике
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Молодая мамочка Наталья Подольская очаровала поклонников не только отличной формой после родов, но и замечательным вкусом. Певица предпочитает всегда выглядеть ярко и эффектно, и даже в декрете не изменяет своим привычкам.
«Приехали с Ваней в гости к тёте Юле. Хотя, судя по мне на этом фото, у меня девочка. Но Иван - мальчик», – пишет Наталья под фото.
По традиции, поклонники засыпали комплиментами молодую мамочку, и пообещали ей, что у нее непременно должна родиться еще и девочка:
«Мама точно девочка! Вся в розовом, красавица», «Какая вы красивая! У меня тоже малыш, но я так устаю((( постоянно не высыпаюсь ((( домашние дела никто не отменял», «Мимимишность этого фото зашкаливает», «Даже без макияжа выглядит хорошо! Удачи!», «Конечно Иван мальчик, Иван Мужчина. Такие лапочки, красивые, любимые, счастливые! Безусловная любовь», «Маленькая звездочка)», «Следующий ребенок будет девочка!!», «Настроение у Вас замечательное , а это главное для кормящей мамы», «Красавчик на руках у мамы», «Зато сразу понятно, кто в семье одна девочка».
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!