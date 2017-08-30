В Японии заявили о грядущей свадьбе старшей внучки императора Акихито.

25-летняя принцесса Мако, старшая внучка японского императора Акихито, выходит замуж за своего возлюбленного Кея Комуро. Свое согласие на брак монарх дал утром 3 сентября.

Как сообщает Japan Today, чтобы выйти замуж за юношу, который не имеет титулов, Мако откажется от статуса члена императорской семьи. Этого требует Закон об императорском доме.

Дата грядущего торжества еще не объявлена. Вероятнее всего, традиционный обряд обручения Nosai no Gi состоится осенью 2018 года.

Мако и Кей познакомились во время учебы в Международном христианском университете в Токио. Юноша работает в юридической фирме. Как сообщает источник, возлюбленные вместе около пяти лет. Кей знаком с родителями невесты: младшим сыном императора Акисино (Фумихито) и принцессой Кико.