Иван Янковский рассказал, как он и Диана Пожарская реагируют на слухи о себе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ivanfilippovich
Иван Янковский и Диана Пожарская состоят в отношениях с 2020 года: тогда пошли первые разговоры об их романе, правда, никак не подтверждающиеся. Все изменилось весной 2021-го — Пожарская разместила в своем Instagram фото с Янковским. А летом, в июне, Иван и Диана стали родителями — у них родился сын.
Звездная пара предпочитает не комментировать свою личную жизнь, однако в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» Иван коснулся этой темы. Говоря о разных слухах, ходивших прежде, актер сообщил, что информация о личной жизни Дианы попадала в медиапространство не от нее, а от некоего клона в соцсетях. «Поэтому если вы видите страницу Дианы в Facebook, это не она», — указал Иван Янковский, подчеркнув, что Пожарская присутствует только в Instagram.
Он также обозначил отношение к чужому мнению на свой счет. «Нам с Дианой совершенно неважно мнение общественности… Она мастер…Как она умеет никого не слушать, просто делать свое дело и верить в это. В этом смысле я многому учусь у нее», — признался Янковский. Свою избранницу актер назвал «мудрой, спокойной, правильно расставившей приоритеты, абсолютно непохожей на актрису».
Рассуждая о своем отцовстве, Иван сказал, что рождение ребенка избавляет от эгоизма. «Оно кардинальным образом вытаскивает наружу твои стремления узнать что-то про себя, чтобы понять, как сделать лучше и ребенку, и жене», — пояснил актер, добавив, что роль отца автоматически переводит на «некий другой уровень сознания и ответственности». «Когда у меня родился сын, я понял, что все — кино и прочее — не имеет никакого значения. Имеет значение только твоя семья, твой ребенок», — сказал Иван Янковский.
Фото: Instagram Ивана Янковского и Дианы Пожарской