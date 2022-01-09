Иван Янковский рассказал, как он и Диана Пожарская реагируют на слухи о себе

Рассуждая о своем отцовстве, Иван сказал, что рождение ребенка избавляет от эгоизма. «Оно кардинальным образом вытаскивает наружу твои стремления узнать что-то про себя, чтобы понять, как сделать лучше и ребенку, и жене», — пояснил актер, добавив, что роль отца автоматически переводит на «некий другой уровень сознания и ответственности». «Когда у меня родился сын, я понял, что все — кино и прочее — не имеет никакого значения. Имеет значение только твоя семья, твой ребенок», — сказал Иван Янковский.