Иван Янковский о постельной сцене с Кристиной Асмус: «Для нас это был стресс»

Коллега Асмус по съемочной площадке и ее экранный возлюбленный Иван Янковский признался, что обоим актерам было довольно тяжело играть в этой сцене, однако он отметил, что до сих пор не понимает резонанса, который она вызвала, и тем более Янковский не понимает травли в адрес Кристины. «Я не очень понимаю, почему затравили Кристину: за то, что она профессиональная актриса и играет роль? Это ее работа».

«Мы не ожидали, что так бомбанет, — поделился с Надеждой Иван. — Это все было написано в книжке, поэтому художественно оправданно. Человек живет жизнью другого через телефон, погружается в тайны, вещи, в которые не стоит погружаться. Он может увидеть вещи, которые не должен был, что не очень можно показывать».

По словам актера, ни сократить, ни совсем избежать съемок в этой скандальной сцене они не могли. «Это был такой стресс для нас с Кристиной ее снимать. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Это все-таки интимные вещи. Это сложно все очень», — заключил Иван Янковский.

Иван также рассказал, что они с женой Дианой Пожарской обсуждали эту резонансную сцену. Актер признался, что в нынешних обстоятельствах он бы обдумал похожее предложение более тщательно. Ивану важно, кто бы снимал такую сцену, насколько она оправданна сценарием и художественным смыслом. Сниматься в откровенных сценах просто так, ради хайпа актер не готов.