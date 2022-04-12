Янина Студилина провела всю ночь в больнице, спасая пятилетнюю дочь

Маленькая дочь актрисы почувствовала себя плохо прошлой ночью. Что именно случилось с девочкой, Янина раскрывать не стала, но упомянула, что ребенок пострадал из-за халатного отношения медиков. Звездная мать всю ночь не могла найти себе места, так как не знала, чем помочь дочери.

«При всем моем хорошем отношении к врачам, которые недавно спасли моего папу от ковида, в детской стоматологии, к сожалению, нас продержали много часов, а диагноз оказался ошибочный, как и лечение … Как важно доверять материнскому сердцу и понять, что что-то не так», — заявила Студилина.

Несмотря на стресс и переживания, актрисе все же удалось найти достойных врачей, которые спасли ребенка. Девочке экстренно оказали квалифицированную помощь. В личном блоге Янина поблагодарила медиков: «Когда вы вынесли мне Аню после операции здоровую, большего счастья у меня еще не было. Спасибо и всем сотрудникам за человеческую поддержку. Когда все должны были уйти домой в 21:00, а закончили в 4 утра, спасая чужих детей. Спасибо всем, кто писал вчера, поддерживал и пытался найти все пути решения, от поиска лекарств по Москве до выбора правильного доктора».