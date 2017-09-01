«Яна, вы на рыбалку собрались?»: поклонники не оценили новый аутфит Яны Рудковской
42-летняя Яна Рудковская с завидной регулярностью публикует в Instagram фотографии из своей жизни. Один из последних снимков вызвал противоречивую реакцию пользователей Сети. Всему виной аутфит Яны — лаковые ботфорты апельсинового цвета в сочетании с темно-фисташковой юбкой и черным свитшотом.
«Нелепость просто 😫», «Видемо собралась на рыбалку🙄🙄🙄», «Отличные ноги.....и так испортить ужасными сапогами!!!!!», «Гусиные лапки», «ой в таких сапогах на болото можно идти», «Сапоги ужас», «Может это и дорого но совсем некрасиво», «Такие некрасивые», «сапоги не плохие но сочетания цветов убийственное...», «Стильные сапоги, на рыбалку хорошо ходить.», «Ого на рыбалку такие хочу», — написали в комментариях подписчики. Многие фолловеры обратили внимание на слишком, по их мнению, худые ноги продюсера: «Анерексия», «Яна очень нравятся фото где вы в платьях но это не красиво это же уже дистрофия неужели не видите?» Тем не менее, многие комментаторы называют фигуру Яны идеальной и интересуются секретами поддержания формы.
Напомним, недавно стали известны подробности предстоящего венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко. 15 сентября супруги обвенчаются в одном из столичных храмов. В торжественный день Яна сменит два наряда, один из которых сшит креативным директором Dior Haute Couture Марией Грация Кьюри, а автором второго стала российский дизайнер Юлия Янина. По информации СМИ, стоимость платьев колеблется от 70 до 100 тысяч евро.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram