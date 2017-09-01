Новое фото в Instagram продюсера вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети

«Нелепость просто 😫», «Видемо собралась на рыбалку🙄🙄🙄», «Отличные ноги.....и так испортить ужасными сапогами!!!!!», «Гусиные лапки», «ой в таких сапогах на болото можно идти», «Сапоги ужас», «Может это и дорого но совсем некрасиво», «Такие некрасивые», «сапоги не плохие но сочетания цветов убийственное...», «Стильные сапоги, на рыбалку хорошо ходить.», «Ого на рыбалку такие хочу», — написали в комментариях подписчики. Многие фолловеры обратили внимание на слишком, по их мнению, худые ноги продюсера: «Анерексия», «Яна очень нравятся фото где вы в платьях но это не красиво это же уже дистрофия неужели не видите?» Тем не менее, многие комментаторы называют фигуру Яны идеальной и интересуются секретами поддержания формы.