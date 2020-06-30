Яна Рудковская в забавном видео впервые показала маму: «Какая она у вас красивая»
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Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/
Продюсер Яна Рудковская славится своей страстью к съемке смешных роликов с членами семьи. И, если раньше главные роли в них исполняли муж Евгений Плющенко и сын Саша, то теперь Яна впервые показала свою маму Светлану Николаевну, сделав актрису и из нее.
Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео «спора» с мамой. «Разборки с мамой. Бывает и такое... А у вас как? Просто интересно... В итоге на сборы в Кисловодск Саню везу я, несмотря на большой секретный проект и занятость 24/7 в нем», — рассказала продюсер.
Раньше в микроблоге Рудковской и в проекте «Яна Супер» «мелькал» только ее отец Александр Евгеньевич. Теперь подписчики увидели и ее маму.
«Светлана Николаевна жжет», «Какая у вас мама красивая», «Супер», «У нас так же», «Мне нравится», «Смешно», — прокомментировали поклонники Яны.
А вам понравилось видео?
Фото и видео: Instagram Яны Рудковской
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