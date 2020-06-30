Яна Рудковская в забавном видео впервые показала маму: «Какая она у вас красивая»

Раньше в микроблоге Рудковской и в проекте «Яна Супер» «мелькал» только ее отец Александр Евгеньевич. Теперь подписчики увидели и ее маму.

«Светлана Николаевна жжет», «Какая у вас мама красивая», «Супер», «У нас так же», «Мне нравится», «Смешно», — прокомментировали поклонники Яны.

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