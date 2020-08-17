Яна Рудковская в роскошном наряде обидела небогатых подписчиков

Мнения подписчиков разделились.

«Ох уж эти ноги! Шикарная», «Наряд. Идеальный. Просто искусство», «Роскошная», - делают комплименты одни.

«Такая мадам и такой подъезд», «Платье как раз под подъезд», «Еще один заложник моды», «Яна, когда уже Вы начнете одеваться по возрасту», «Платье... ну прямо сказать увеличивает плечи. Чупа-чупс», «Вы беременны?», «Кукла барби отдыхает платье ужасное», - критикуют другие.

«Боюсь он не аутентичный, а просто ремонта давно не видел... Неприятный осадок остался от Вашего поста, Яна. Как будто посмеялись над жителями конкретного "подъездика" и половиной россиян заодно», «Идиотский выпад в сторону 90% жителей страны. Как же это глупо выглядит», «Таких аутентичных подъездов очень много, если прогуляться в какой-нибудь старый район города», «Там люди живут, всю жизнь», «Кто-то живет в этом подъезде и счастлив», «Обычный подъезд миллионов россиян», «Таких полстраны... но, те кто там живут, вам не подруги», - возмущаются третьи.