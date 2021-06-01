Яна Рудковская в элегантном платье и черном жакете появилась на закрытом ужине Vogue

На закрытой вечеринке появилось много известных людей, среди которых Снежана Георгиева, Яна Рудковская, Сергей Кузнецов, Наталья Давыдова, Александр Раппопорт, Валентин и Марина Юдашкины, Виктория Шелягова, Борис и Ирина Зарьковы, Надежда Оболенцева, Аркадий Новиков, Рената Пиотровски, Лейла Улуханлы, Ян Яновский, Ольга Карпуть, Светлана Захарова (Маниович), Александра Вертинская, Юлия и Артём Акимовы.

Яна Рудковская появилась на светском вечере в элегантном платье в пол от Dior темно-зеленого оттенка с вышивкой и черном жакете с ремнем. В качестве аксессуара Яна взяла красную мини-сумочку.