Яна Рудковская в элегантном платье и черном жакете появилась на закрытом ужине Vogue
Главный редактор Vogue Ксения Соловьева представила звездным гостям первое приложение Vogue Living. Команда журнала нашла ответы на вопрос «Что такое дом в стиле Vogue?».
В разработке приложения приняли участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, топ-модель Каролин Брах Нильсен и ее муж, шеф-повар Фредерик Билле Браге и другие.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
На закрытой вечеринке появилось много известных людей, среди которых Снежана Георгиева, Яна Рудковская, Сергей Кузнецов, Наталья Давыдова, Александр Раппопорт, Валентин и Марина Юдашкины, Виктория Шелягова, Борис и Ирина Зарьковы, Надежда Оболенцева, Аркадий Новиков, Рената Пиотровски, Лейла Улуханлы, Ян Яновский, Ольга Карпуть, Светлана Захарова (Маниович), Александра Вертинская, Юлия и Артём Акимовы.
Яна Рудковская появилась на светском вечере в элегантном платье в пол от Dior темно-зеленого оттенка с вышивкой и черном жакете с ремнем. В качестве аксессуара Яна взяла красную мини-сумочку.
Фото: Архив пресс-службы
Ксения Соловьева пришла на мероприятие в изумрудном костюме и объемном жакете Gucci, Алина Пинская выбрала широкие темно-зеленые брюки с высокой талией и лаконичную черную рубашку.
Фото: архив пресс-службы
Героиней обложки приложения стала топ-модель и молодая мама Эльза Хоск. Весь вечер гости обсуждали актуальные новости из мира недвижимости, интерьерного дизайна и строили планы на лето.
Фото: архив пресс-службы
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