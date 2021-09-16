Яна Рудковская прокомментировала слухи о своем «истинном возрасте»: «Хорошо хоть не 80»

А на видео Рудковская заходит в море в слитном купальнике модного дома Versace с вырезом на спине. Многие подписчики остались в восторге и отметили, что для 46 лет Яна выглядит очень подтянутой и находится в хорошей форме. Но нашлись и злопыхатели: «Как зомби вошла в море», «Навязываете нам свою фигуру?», «Похожа на робота», — написали они.

В след за видео Яна Рудковская опубликовала и серию фотографий в том же образе.

Напомним, что журналисты время от времени ставят под сомнение указанный в Интернете возраст Яны Рудковской. И уверяют, что ей как минимум 53 года. А в начале сентября и вовсе появилось предположение, что ей 60-65 лет. На это Рудковская, привыкшая к нападкам СМИ, строго отрезала: «При моей медийности давно могли бы рассекретить мой возраст! Все явки, пароли есть! Школы, университет! Займитесь! Это, конечно, сложнее, чем делать такие убогие сюжеты!», — заявила она в сториз своего личного аккаунта в Instagram.