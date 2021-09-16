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Яна Рудковская прокомментировала слухи о своем «истинном возрасте»: «Хорошо хоть не 80»

Во время заслуженного отпуска, куда звездный продюсер улетела с семьей, уже с первых фотографий Яна наткнулась на волну хейта и обвинений ее в том, что ей значительно больше лет, чем она публично заявляет. На что 46-летняя Яна Рудковская не стала молчать и ответила не словом, а делом. Рудковская решила опубликовать видео в Instagram. А позднее — показала еще и снимки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Рудковская показала свою фигуру

Фото: Личный Instagram @rudkovskayaofficial

Новые фотографии Яна подписала с юмором: «Как всегда будет что вам обсудить! Как обычно, разбираем меня по косточкам! Все, как мы любим. От волос до кончиков пальцев. Коленки не показываю, а то "НТВ"-эксперты снова дадут мне 65 лет. Хорошо хоть не 80», — написала она.

А на видео Рудковская заходит в море в слитном купальнике модного дома Versace с вырезом на спине. Многие подписчики остались в восторге и отметили, что для 46 лет Яна выглядит очень подтянутой и находится в хорошей форме. Но нашлись и злопыхатели: «Как зомби вошла в море», «Навязываете нам свою фигуру?», «Похожа на робота», — написали они.

В след за видео Яна Рудковская опубликовала и серию фотографий в том же образе.

Напомним, что журналисты время от времени ставят под сомнение указанный в Интернете возраст Яны Рудковской. И уверяют, что ей как минимум 53 года. А в начале сентября и вовсе появилось предположение, что ей 60-65 лет. На это Рудковская, привыкшая к нападкам СМИ, строго отрезала: «При моей медийности давно могли бы рассекретить мой возраст! Все явки, пароли есть! Школы, университет! Займитесь! Это, конечно, сложнее, чем делать такие убогие сюжеты!», — заявила она в сториз своего личного аккаунта в Instagram.

Фото и видео: Rambler, Instagram