Яна Рудковская рассказала о «бесценном» опыте в свой день рождения

Также Яна Рудковская заявила, что впереди у нее много проектов, которые нужно сделать и «при этом не разучиться мечтать». Праздничный пост вызвал традиционно бурный резонанс в Сети: почти 23 000 лайков и более 750 комментариев. Подписчики от души поздравляли Рудковскую с днем рождения, восхищались ее красотой, характером, «неугомонностью» и энергией. Некоторые оставляли даже послания в стихах. Например, такие: «Рудковская — энергетический сильный поток! Сильная женщина — нежный, ранимый цветок… Всегда все разрулит, даст ценный совет, Если помощи просишь, вряд ли услышишь ты "нет"!»