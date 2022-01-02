Яна Рудковская рассказала о «бесценном» опыте в свой день рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
2 января Яна Рудковская отметила очередной день рождения. И призналась в Instagram — ей не верится, «что уже 47». Впрочем, отметила она, «мои года — мое богатство», а «мой жизненный опыт бесценен».
Также Яна Рудковская заявила, что впереди у нее много проектов, которые нужно сделать и «при этом не разучиться мечтать». Праздничный пост вызвал традиционно бурный резонанс в Сети: почти 23 000 лайков и более 750 комментариев. Подписчики от души поздравляли Рудковскую с днем рождения, восхищались ее красотой, характером, «неугомонностью» и энергией. Некоторые оставляли даже послания в стихах. Например, такие: «Рудковская — энергетический сильный поток! Сильная женщина — нежный, ранимый цветок… Всегда все разрулит, даст ценный совет, Если помощи просишь, вряд ли услышишь ты "нет"!»
Ушедший 2021 год стал для Яны Рудковской и ее семьи непростым и в то же время результативным: достроена и активно работает академия «Ангелы Плющенко». «Сейчас у меня огромное количество проектов, я работаю, трачу все силы, всю энергию, а потом, лет в шестьдесят, даст бог, буду жить для себя», — признавалась Рудковская в недавнем интервью журналу «OK!».
Фото: Instagram Яны Рудковской