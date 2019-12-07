Яна Рудковская расплакалась в эфире шоу, рассказывая об операциях мужа: «Он гений, цена его побед высока»

Евгений Плющенко признался, что каждая медаль давалась ему с огромным трудом. «Многие всю жизнь занимаются профессиональным спортом, побеждают на чемпионатах и олимпиадах, не имея травм, а у меня уже 15 операций», — рассказал фигурист.

В реалити-шоу «ЯнаСупер» показали, как Евгений проходил лечение в Израиле, где ему делали операцию на шейном отделе позвоночника.

«Операция стоит 25 тысяч долларов. Какие-то нереальные деньги. Может, сделаете нам скидку? Представляете, какая вам реклама», — обратилась Яна к представителю израильской клиники.

В операционной олимпийский чемпион пробыл больше двух часов. И все это время его жена не находила себе места.

«Я должна быть сильной. Нельзя показывать слабость. Но это очень тяжело, когда в операционной лежит человек, которого ты очень любишь, — призналась Яна Рудковская, утирая слезы. — Но Женя привык, что я сильная и что меня ничего не может сломить. Он гений. И это цена его побед. И мне очень обидно, когда пишут, что ему пора уходить. Он сам поймет, когда придет время».