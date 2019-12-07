Яна Рудковская расплакалась в эфире шоу, рассказывая об операциях мужа: «Он гений, цена его побед высока»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр программы
В эфир канала «Супер» вышли две новые серии реалити-шоу о семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В фильме «ЯнаСупер» продюсер и бизнес-вумен призналась, что восторгается мужем и мечтает построить с ним империю.
«У меня семь бизнесов, но главный — это наши ледовые шоу. И могу смело заявить, что шоу Евгения Плющенко — это мировой бренд, который безотказно работает уже 6 лет. Так же, как и Цирк Дю Солей, — заявила Яна Рудковская. — В следующем году у нас пройдет 100 шоу, представляете! Нас ждут по всему миру».
Фото: Кадр программы
Евгений Плющенко признался, что каждая медаль давалась ему с огромным трудом. «Многие всю жизнь занимаются профессиональным спортом, побеждают на чемпионатах и олимпиадах, не имея травм, а у меня уже 15 операций», — рассказал фигурист.
В реалити-шоу «ЯнаСупер» показали, как Евгений проходил лечение в Израиле, где ему делали операцию на шейном отделе позвоночника.
«Операция стоит 25 тысяч долларов. Какие-то нереальные деньги. Может, сделаете нам скидку? Представляете, какая вам реклама», — обратилась Яна к представителю израильской клиники.
В операционной олимпийский чемпион пробыл больше двух часов. И все это время его жена не находила себе места.
«Я должна быть сильной. Нельзя показывать слабость. Но это очень тяжело, когда в операционной лежит человек, которого ты очень любишь, — призналась Яна Рудковская, утирая слезы. — Но Женя привык, что я сильная и что меня ничего не может сломить. Он гений. И это цена его побед. И мне очень обидно, когда пишут, что ему пора уходить. Он сам поймет, когда придет время».
Евгений Плющенко признался, что хотел бы выбрать для сына Саши другой вид спорта. «Но мама настояла на фигурном катании. Яна захотела, чтобы сын был лучше меня, побил все мои рекорды, — рассказал глава семейства. — И Яна мечтает, чтобы Саша продолжил нашу династию и империю. И, видимо, мы не ошиблись с выбором. Саша добивается успехов».
Фото: Кадр программы
Евгений отмечает, что отказывается от многих шоу, все больше времени посвящая тренировкам детей в своей спортивной школе. «Я еще и катальщик, но уже и тренер. От многих шоу отказываюсь, всех денег не заработаешь», — говорит Плющенко.
Он признается, что на тренировках старается не выделять Сашу среди других детей на тренировке. Но получается у него это с трудом.
«Я его и ругаю, и хвалю. Всех детей нужно поощрять за успехи, и корить за промахи. Но, когда Саша подъезжает к бортику и говорит: "Пап!", то все — я плыву. Я очень люблю его», — признался Евгений Плющенко.
Фото: Instagram
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