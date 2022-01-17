Яна Рудковская раскрыла, сколько на самом деле зарабатывает

Также Рудковская рассказала, как они с мужем Евгением Плющенко ведут семейный бюджет. Оказывается, бюджет Яна и Евгений не разделяют. Кроме того, продюсер отметила, что ее муж намного знаменитее, чем она. «Его знает весь мир», — написала звезда.

Яна похвасталась и тем, что в ее гардеробе более 250 платьев. А для того чтобы зарабатывать такие суммы, о которых она говорит, нужно и много тратить, ведь уровень жизни все-таки приходится поддерживать.

Недавно стало известно, что только одна тарелочка в доме Яны Рудковской стоит 10 тысяч рублей. Об этом писала Lenta.ru. Рудковская ведет люксовый образ жизни: летает частными самолетами, покупает самые дорогие кутюрные наряды, в ее автопарке несколько самых дорогих Porsche, сыновья Яны с детства носят Dior.